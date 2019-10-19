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Karşıyaka'nın rakibi Kocaelispor

58 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde 3 maçta 7 puan topladıktan sonra geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Karşıyaka, yarın grubun güçlü ekiplerinden Kocaelispor'u ağırlayacak.

Karşıyaka'nın rakibi Kocaelispor, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde 3 maçta 7 puan topladıktan sonra geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Karşıyaka, yarın grubun güçlü ekiplerinden Kocaelispor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılılarda çapraz bağlarından sakatlanan İlyas dışında eksik bulunmuyor.

Grupta Kocaelispor, 16 puanla zirve yarışı verirken Kaf-Kaf ise 8 puanla 11'inci basamakta yer alıyor. İki takım taraftarlarının mücadeleye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Yaklaşık 10 yıl sonra konuk edeceği Kocaelispor önünde sezonun taraftar rekorunu kırmayı hedefleyen Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, "Geçen hafta Erokspor önünde girdiğimiz birçok pozisyonu değerlendiremedik. Göreve geldikten sonra iç sahadaki 2 maçımızı da kazanmıştık. Taraftarımızın desteğiyle yine kazanacağız" dedi.

Yeşil-kırmızılıların Kocaelispor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde: Erdoğan - Mustafa Değirmenci, Cenk, Metin, Anıl, Arif, Fatih, Doğukan, Mustafa Aşan, Görkem, Hakan


Kocaelispor, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:01 Kaynak: DHA
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