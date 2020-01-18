Karşıyaka'nın rakibi Kozanspor - Son Dakika
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Karşıyaka'nın rakibi Kozanspor

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta evinde Büyükçemkece Tepecikspor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, yarın Kozanspor'a konuk olacak.

Karşıyaka'nın rakibi Kozanspor, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta evinde Büyükçemkece Tepecikspor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, yarın Kozanspor'a konuk olacak. İsmet Atlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Burak Güner yönetecek.

Yeşil-kırmızılı ekipte sarı kart cezaları sona eren orta saha oyuncusu Mustafa Aşan ve stoper Metin Peker takıma dönerken, gribal enfeksiyon geçiren Fatih Öztekin, Harun Atalay ve Görkem Kınay'ın forma giyemeyeceği bildirildi. Teknik direktör Soner Tolungüç, "Kozanspor deplasmanından istediğimiz sonucu alacağız. Eksiklerimiz var ama sahaya çıkacak on birimiz formanın hakkını verecektir" dedi.

Karşıyaka'nın muhtemel 11'u şu şekilde;

"Erdoğan - Mustafa Değirmenci, Cenk, Metin, Anıl, Caner, Arif, Mustafa Aşan, Barış, Doğukan, Hakan Kuş"


Türkiye Futbol Federasyonu, Tepecikspor, İsmet Atlı, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:47 Kaynak: DHA
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