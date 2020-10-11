Karşıyaka'nın salon sorunu - Son Dakika

Karşıyaka'nın salon sorunu

11.10.2020 13:00
Karşıyaka'nın salon sorunu, System.String[]

BASKETBOLDA İzmir'e Süper Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu ile yıllardır aralıksız yer aldığı Avrupa arenasında final dahil birçok gurur yaşatan Pınar Karşıyaka, salonundaki sıkıntılardan ise bir türlü kurtulamadı.

BASKETBOLDA İzmir'e Süper Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu ile yıllardır aralıksız yer aldığı Avrupa arenasında final dahil birçok gurur yaşatan Pınar Karşıyaka, salonundaki sıkıntılardan ise bir türlü kurtulamadı. Mülkiyeti Karşıyaka Belediyesi'ne ait olup açıldığı günden beri 15 yıldır yeşil-kırmızılı takımın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda klima ve skorboard arızaları rutin haline geldi. Sık sık bozulan klimalar nedeniyle yazın hazırlık döneminde 1 aya yakın soğutma sisteminin çalışmadığı salonda Pınar Cup 2020, iklimlendirme çalışmadan sauna gibi ortamda oynandı. Daha önce 27 Mart 2018'de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Murcia'yla çeyrek finalde oynanan bu organizasyondaki son iç saha maçında skorboard arızasıyla oyun uzun süre durdu.

Dün ligde oynanıp saat 17.30'da başlaması gereken Petkimspor maçı skorboarddaki bir sistem arızalanınca 30 dakika gecikmeli başladı. Arıza, ilk çeyrekten itibaren toplamda 7 kez daha tekrarlandı. Yedek skorboardu yıllardır olmayan salonda tamirat için Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nun teknik elemanı hafta sonu Buca'dan Mavişehir'e getirildi. Maç, duraksamalar nedeniyle 4 saatte tamamlanabildi. Beklemekten yorulan iki takım oyuncuları maça zor konsantre oldu. Karşıyaka'yla belediye arasında her yıl yenilenen kira sözleşmesine göre salonda skorboardun kullanıma hazır hale getirilmesinden belediye, maç içinde yaşanabilecek arızaların giderilmesinden ise kulüp sorumlu tutuluyor. Salonun açıldığı günden beri hiç değişmeyen parkelerinin üzerine geçen yıl kulüp ve Basketbol Federasyonu'nun girişimiyle Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan çıkan parkeler monte edilip sorun çözülmüştü.

SAHA DIŞI ORGANİZASYONUNU GELİŞTİRMELİYİZ

ING Basketbol Süper Ligi'nde skorboard arızası nedeniyle defalarca duran maçta Petkimspor'u 97-80 yenerek 3 haftada 2'nci galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, saha dışı organizasyonlarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Sarıca maçın ardından, "Maalesef salonumuzda skorboard ile ilgili bir takım aksaklıklar oldu ve maç çok duraksadı. Zor bir gün, zor bir geceydi, maç 4 saat 30 dakika sürdü. Saha içi organizasyonumuz kadar saha dışı organizasyonumuzu da geliştirmeliyiz. Bu da bizim belki eksik tarafımız, bunun üstünde duracağız. Her türlü zorluğa rağmen farklı bir galibiyet aldık. Tüm takımımı kutluyorum" dedi.


Karşıyaka'nın salon sorunu
Karşıyaka'nın salon sorunu
Karşıyaka'nın salon sorunu
Karşıyaka'nın salon sorunu

Spor Toto Süper Lig, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın salon sorunu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Tarım kooperatifinde çalışan 11 kişi, zimmetine 2 milyon 500 bin TL'yi geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak Son Dakika! MSB'den ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
'Meyvelerin kraliçesi' olan mini kivinin kilosunu 50 liradan satan çiftçi, siparişlere yetişemiyor 'Meyvelerin kraliçesi' olan mini kivinin kilosunu 50 liradan satan çiftçi, siparişlere yetişemiyor         
11:00
Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığından tüyler ürperten sözler: İki genç 'Gel gel, burada şenlik var' dedi Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığından tüyler ürperten sözler: İki genç 'Gel gel, burada şenlik var' dedi         
09:54
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta         
09:20
Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı         
08:01
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 13:11:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka'nın salon sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei