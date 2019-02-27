Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın Selim Çınar Gururu

Karşıyaka'nın Selim Çınar Gururu

40 dakika önce

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Uluslararası Basketbol Tahkim Kurulu'nun (BAT) konferansına konuşmacı olarak davet edildi.

Karşıyaka'nın Selim Çınar Gururu, System.String[]


Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Uluslararası Basketbol Tahkim Kurulu'nun (BAT) konferansına konuşmacı olarak davet edildi. Kaf-Kaf'ta 2001 yılından bu yana basketbol şubesinde birçok kademede görev yapan, 6 yıldır da genel menajerlik görevini başarıyla yürüten Çınar, BAT'ın yüzlerce Avrupa kulübü arasında konferansa konuşmacı olarak davet ettiği tek takım menajeri olmanın onurunu yaşadı. 

Çınar, Almanya'nın Münih kentinde 8 Mart Cuma günü düzenlenecek BAT Kullanıcı Konferansı'nda, "BAT prosedüründe iyi uygulanan ve iyileştirilmesi gereken elementler" oturumunda konuşma yapıp Avrupa'da basketbol hukukunun gelişim ve değişimine dair fikirlerini katılımcılarla paylaşacak. Konferansa Çınar'la birlikte uluslararası spor hukukçuları davet edildi. Selim Çınar, FIBA Europe Cup son 16 turunda Ventspils'le Letonya'da 6 Mart'ta oynanacak ilk maç sonrası konferans için Almanya'ya geçecek.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:48 Kaynak: DHA

Tahkim Kurulu, basketbol, Selim, Çınar, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA, Bilerek Sarı Kart Gören Ramos Hakkında Soruşturma Başlattı NBA'de Furkan Korkmaz Parkelerden 4 Hafta Uzak Kalacak

Göztepe, Taraftarları Trabzonsporlu Futbolcuları Alkışladığı İçin PFDK'ya Sevk Edildi Fenerbahçeli Slimani'ye Müjde, Leicester City'den Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:28:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın Selim Çınar Gururu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]