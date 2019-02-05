Karşıyaka'nın Tek Profesyonel Boksörü Buğra Destek Bekliyor

DÜNYA TARIMI AGROEXPO İZMİR'DE TOPLANACAK

7 Şubat Perşembe günü yapılacak açılış töreninin hemen ardından 17 Ülke tarım bakanı ve bakanlık üst düzey yetkililerinin katılacağı, Türkiye tarihinde ilk kez " Dünyada Tarımın Geleceği" konulu "Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesi" gerçekleşecek. Zirveye katılacak ülke bakan ve bakanlık temsilcileri Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Etiyopya, Gürcistan, KKTC, Kırgızistan, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Somali, Sudan ve Ürdün olurken zirvenin açılışı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli tarafından yapılacak.

Tarım ve hayvancılık sektörü için bu zirvenin çok önemli olduğunu vurgulayan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, "Agroexpo'da Tarım ve Orman Bakanlığımızın önderliğinde Türkiye tarihinde ilk kez Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesi gerçekleşecek. Bu fuar Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan çok büyük bir fuar.Agroexpo, 2018 yılında 60 ülkeden alım heyetlerinin katılımı ile 500 milyon doların üzerinde iş hacmi sağladı. Bu yıl ise hedefimiz 70 ülkeden alım heyetlerinin katılımı ve yerli yabancı binlerce iş insanı arasında yapılacak ikili görüşmeler ile 600 milyon doların üzerinde bir iş hacmi sağlamak. Ülke tarımına daha fazla katkı sağlamak için çok çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın da fuarımıza destekleri çok büyük. Ticaret Bakanlığımız tarafından Alım heyeti organizasyonları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirilecek ve yerli üretici olan fuar katılımcılarımız da katkı payları alacaklar" ifadelerini kullandı.

Orion Fuarcılık tarafından maddi olarak desteklenen ziyaretçi organizasyonları ile Türkiye'nin bütün bölgelerinden üreticiler ve yurtdışından gelecek olan alım heyetlerinin katılacağı fuar 7-10 Şubat 2019 tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenlenecek. Girişin ücretsiz olduğu fuarda düzenlenecek zirveler, paneller ve şovlar tarım sektörüne damga vuracak.