Karşıyaka'nın tesis hamlesine Hamza Dağ desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'nın tesis hamlesine Hamza Dağ desteği - Son Dakika Spor

Karşıyaka'nın tesis hamlesine Hamza Dağ desteği

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Karşıyaka'nın İZVAK'la altyapı tesisi yapma projesi geliştirip tahsisini istediği Mavişehir'deki yaklaşık 100 dönümlük araziyi yerinde inceledi.

Karşıyaka'nın tesis hamlesine Hamza Dağ desteği, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Karşıyaka'nın İZVAK'la altyapı tesisi yapma projesi geliştirip tahsisini istediği Mavişehir'deki yaklaşık 100 dönümlük araziyi yerinde inceledi.

Hamza Dağ, mülkiyet sorununun çözüldüğü arazinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu, projenin Karşayaka'ya büyük fayda getireceğini söyledi. Altyapı tesislerinin hayata geçmesiyle kulübün 30-40 yılının kurtulacağını ve altyapısının daha da genişleyeceğini belirten Dağ, "Basketbolda başarılı bir sezon geçiriyoruz, futbolda da daha başarılı bir süreci geçireceğimize inanıyorum. Bu altyapı tesisinin kulübe kazandırılması kulübe katkı sağlayacaktır. Bölgenin yapısına uyun, tamamen sosyal alanı olan, dışarıdan gelenlerin de spor yapabileceği tesisi burada milletimize kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Dağ, Göztepe'nin Süper Lig'deki Beşiktaş müsabakasıyla kendi stadına kavuşacağını hatırlatarak, yeni ihalesi beklenen Karşıyaka Stadı'yla ilgili değerlendirmede bulundu. Dağ, "İzmir çok güzel bir statta maç izleyecek ve bundan sonra maçlardan daha büyük keyif alacak. Alsancak Stadı da önümüzdeki sezon açılacak. Bu statlar neticeye ulaştıktan sonra Karşıyaka Stadı için de gerekli girişimleri yapacağız. 2018 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız operasyonla beraber bazı problemler doğdu. Bunun da yatırımlara bir etkisi oldu. 2020 yılı içinde bu problemleri ülkemizin çözeceğini düşünüyorum. Karşıyaka Stadı için adım atmak için takibi yürüteceğiz. O da yine hep aklımızın bir kenarında duruyor" dedi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ile İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkan Ali Erten'in de yer aldığı incelemede AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da Dağ'a eşlik etti.


Hamza Dağ, Karşıyaka, AK Parti, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
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