Karşıyaka'nın Tolungüç'le kozu taraftarı - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Tolungüç'le kozu taraftarı

7 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2 maçtır galibiyete hasret kalan Karşıyaka, pazar günü çıkacağı Ağrı 1970 sınavı öncesi teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç sahadaki başarılı performansına güveniyor.

Karşıyaka'nın Tolungüç'le kozu taraftarı, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2 maçtır galibiyete hasret kalan Karşıyaka, pazar günü çıkacağı Ağrı 1970 sınavı öncesi teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç sahadaki başarılı performansına güveniyor. Bu sezon Tolungüç döneminde taraftarı önünde 11 maça çıkan yeşil-kırmızılı ekip, 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken yalnız 1 kez sahadan puansız ayrıldı. Kaf-Kaf, Tolungüç'le iç sahada sezonun ilk yarısında üst üste 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligde 41 puanla Play-Off hattındaki yerini koruyup bir an önce finaller için bileti garantilemek isteyen İzmir temsilcisi, fikstürde önündeki 3 maçın 2'sini taraftarı önünde oynayacak. Karşıyaka'da Ağrı sınavı öncesi eksik futbolcu bulunmuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Ağrı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:34 Kaynak: DHA
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