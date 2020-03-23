Karşıyaka'nın vazgeçilmezleri - Son Dakika
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Karşıyaka'nın vazgeçilmezleri

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta tüm dünya için tehlike oluşturan koronavirüs pandemisi nedeniyle sezona verilen süresiz arada liglerin tekrar başlayacağı zamanı bekleyen Karşıyaka'da Hakan Kuş, bu yıl takımın en istikrarlı ismi oldu.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta tüm dünya için tehlike oluşturan koronavirüs pandemisi nedeniyle sezona verilen süresiz arada liglerin tekrar başlayacağı zamanı bekleyen Karşıyaka'da Hakan Kuş, bu yıl takımın en istikrarlı ismi oldu. Transfer yasaklısı kadrodaki tek santrfor olarak kalan Hakan, bu sezon sakatlık ve ceza sıkıntısı da yaşamayıp oynanan 26 lig maçının tamamında ilk 11'de forma giydi. Tecrübeli forvet attığı 8 golle Doğukan'dan sonra kadronun en skorer ismi olmayı da başardı.

Yeşil-kırmızılılarda Hakan'ın yanı sıra Cenk, Metin ve Mustafa Aşan, sarı kart cezalısı oldukları birer karşılaşma hariç oynanan 26 maçın 25'inde ilk 11'de oynadı. Anıl görev aldığı 25 lig maçının 24'ünde sahaya ilk 11'de çıkarken Fatih de süre aldığı 24 maçta da 11'de boy gösterdi. Görev aldığı 24 maçın 23'ünde ilk 11'de olan takımın en skoreri Doğukan, 12 golle şimdiye kadar kariyerinin en golcü sezonunu geçirdi. Kaleci Erdoğan da 20 maçta 11'de kaleyi korudu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:14 Kaynak: DHA

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