Karşıyaka'nın yükselen yıldızı Namık Barış Çelik! 2 gol 4 asist... - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'nın yükselen yıldızı Namık Barış Çelik! 2 gol 4 asist... - Son Dakika Spor

Karşıyaka'nın yükselen yıldızı Namık Barış Çelik! 2 gol 4 asist...

6 saat önce

Takım arkadaşları gibi altyapıdan çıkıp 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de 6, geçen sezon 3'üncü Lig'de 4 maçta görev yapan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon ise ilk 11'in değişilmezleri arasına girmeyi başardı.

Karşıyaka'nın yükselen yıldızı Namık Barış Çelik! 2 gol 4 asist..., System.String[]

Takım arkadaşları gibi altyapıdan çıkıp 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de 6, geçen sezon 3'üncü Lig'de 4 maçta görev yapan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon ise ilk 11'in değişilmezleri arasına girmeyi başardı.


Ligde bu sezon ilk iki maçta 11'de oynayan, devrenin son 6 haftasında sürekli ilk 11'de forma giymeye başlayan Namık Barış, bu periyotta 2 gol 4 asist üretti.


Genç yıldız adayı bu yıl 8'i ilk 11'de toplam 12 maçta forma giyerek 653 dakika sahada kaldı.


Namık Barış, sezonun 2'nci yarısında da Kaf-Kaf'ın önemli kozlarından biri olacak.


Karşıyaka, 2'nci yarı hazırlıkları için cumartesi günü Antalya'ya kampa gidecek.


Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:01 
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