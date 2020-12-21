Karşıyaka'nın zirve inadı - Son Dakika

Karşıyaka'nın zirve inadı

21.12.2020 12:45
Karşıyaka'nın zirve inadı, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçerken, Şile Yıldızspor deplasmanında 2-0'lık sonuçla dış sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretine de son veren Karşıyaka, haftalardır kovaladığı zirveyi tekrar yakaladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçerken, Şile Yıldızspor deplasmanında 2-0'lık sonuçla dış sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretine de son veren Karşıyaka, haftalardır kovaladığı zirveyi tekrar yakaladı. Grupta ilk 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğunda geçtikten sonra zirveden inen Kaf-Kaf, yeniden çıkışa geçerek rakiplerine yetişti. Yeşil-kırmızılı ekip Şile galibiyetiyle puanını 28'e çıkarıp şampiyonluk yarışında liderliği devralan İçel İdmanyurdu ve Somaspor'la puanları eşitledi.

ANIL YILLAR SONRA

Karşıyaka'da Şile deplasmanında rakibin kilidini açan isim olan sağ bek Anıl Çıracı, 5.5 yıllık gol hasretine son verdi. Daha önce profesyonel kariyerindeki ilk ve son golünü 23 Mayıs 2015'te takım TFF 1'inci Lig'deyken Adanaspor'la oynanan son hafta maçında atan 26 yaşındaki futbolcu, 124 maç sonra golle tanıştı. Bu sezonki performansıyla yeşil-kırmızılıları zirveye çıkaran Hakan Kuş da son 4 maçta alınan 3 galibiyeti boş geçmedi. Hakan, toplamda 13 maçta 9 gole ulaşıp gol krallığı yarışında zirveyi de korudu.BÜYÜKKARCI'NIN KEYFİ YERİNDEFutbolda 3'üncü Lig'de zirve ortağı olan, basketbolda Süper Lig'de dev rakipleri Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in gerisinde üçüncü sırada yer alıp, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde maç eksiğiyle zirve yarışı veren Karşıyaka'nın bu sezonki performansı, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın da yüzünü güldürdü. Büyükkarcı, Türkiye'nin en büyük itici taraftar gücüne sahip olup koronavirüs pandemisi nedeniyle bunu kullanamamalarına rağmen 3 kulvarda da hedefe emin adımlarla ilerlemenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi Büyükkarcı, "Futbolda geçen sezon penaltı atışları sonrası çıkamadığımız 2'nci Lig'e bu sezon direkt çıkmak tek hedefimiz. Teknik Direktör Soner Tolungüç liderliğinde çok iyi bir takım olduk. Basketbolda Fenerbahçe Beko'dan sonra Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste 5 galibiyet aldık. 6'ncı gücümüz yanımızda değil ama takımımız bu desteği içlerinde her zaman hissediyor ve ona göre mücadele ediyorlar. Ufuk Sarıca önderliğinde puan silme dezavantajına rağmen geçen sezon olduğu gibi zirvenin yine en önemli adaylarından biri olduğumuzu gösterdik. Voleybolda 5 maçlık galibiyet serimizi şanssız bir yenilgiyle bozsak da maç eksiğine rağmen Play-Off hattının içindeyiz. Antrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları ve ekibimize güvenimiz tam" dedi.

Karşıyaka'nın zirve inadı

Karşıyaka, Şile, İçel, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın zirve inadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim, Galatasaray kariyeri boyunca 31 maç ceza aldı Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı 5 katlı "kumar kampına" baskın! Üst katı kumarhane, alt katları fuhuş odası yapmışlar Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına vurarak TikTok videosu çekti İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı         
12:20
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Kendi maçını izlerken uyuyakalan taraftar için Yusuf'tan duygusal paylaşım Kendi maçını izlerken uyuyakalan taraftar için Yusuf'tan duygusal paylaşım         
11:44
Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor         
11:30
Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak         
11:10
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı         
10:18
Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı         
09:35
30 metrelik ağaçlara çıkıp topluyorlar! Künarın kilosu 500 liradan satılıyor 30 metrelik ağaçlara çıkıp topluyorlar! Künarın kilosu 500 liradan satılıyor         
08:13
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 13:22:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka'nın zirve inadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei