Karşıyaka önümüzdeki sezon Bornova'da! Altınordu ve Altay ise... - Son Dakika

Karşıyaka önümüzdeki sezon Bornova'da! Altınordu ve Altay ise...

Uzun yıllardır stadyum sıkıntısı yaşayan ve maçlarını çoğunlukla 51 bin kişilik İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynayan Karşıyaka, bu sorununa geçici de olsa çözüm buldu.

Uzun yıllardır stadyum sıkıntısı yaşayan ve maçlarını çoğunlukla 51 bin kişilik İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynayan Karşıyaka, bu sorununa geçici de olsa çözüm buldu.

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Karşıyaka Spor Kulübü, Bornova Belediyesi ile gelecek sezon maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynamak için anlaşma sağladı.


Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u makamında ziyaret ederek ilgili protokolü imzaladı. Büyükkarcı, imzanın ardından Başkan İduğ'a Karşıyaka forması hediye etti ve göstermiş olduğu cömert davranış ve desteği için teşekkür etti.


Bornova, Karşıyaka'ya kalabilir


Şu anda TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu ve Altay'a ev sahipliği yapan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu, 9 bin kişilik kapasitesi ve sahaya yakınlığı ile ön plana çıkıyor.


Gelecek sezon açılması planlanan Alsancak Stadyumu'nun da devreye girmesiyle birlikte Altay ve Altınordu takımlarının maçlarını Alsancak Stadyumu'nda oynaması bekleniyor.


Buna göre gelecek sezon Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nu tek başına kullanabilecek olan Karşıyaka'nın, taraftarının desteğiyle birlikte bu stadyumda rakiplerini daha baskılı bir ortamda ağırlaması hedefleniyor.


Karşıyaka, Altınordu, Bornova, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:12 

Son Dakika Spor Karşıyaka önümüzdeki sezon Bornova'da! Altınordu ve Altay ise... - Son Dakika Spor
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