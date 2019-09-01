Son Dakika Haberleri: Karşıyaka pes etmedi
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Karşıyaka pes etmedi

2 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen sezon puan tablosunun en alt basamağından gelip Play-Off oynayan Karşıyaka, yeni sezonun ilk maçında da deplasmanda Büyükçekmece Tepecik karşısında yenik duruma düşmesine rağmen 1-1 beraberliği 90+4. dakikada kurtardı, kolay yenilmeyeceğini tekrar kanıtladı.

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen sezon puan tablosunun en alt basamağından gelip Play-Off oynayan Karşıyaka, yeni sezonun ilk maçında da deplasmanda Büyükçekmece Tepecik karşısında yenik duruma düşmesine rağmen 1-1 beraberliği 90+4. dakikada kurtardı, kolay yenilmeyeceğini tekrar kanıtladı. İstanbul deplasmanında 80. dakikada yenik duruma düşen yeşil-kırmızılılarda kaleci Erdoğan, 88. dakikada penaltı kurtararak farkın artmasına izin vermeyip arkadaşlarını umutlandırdı. Teknik direktör Mesut Toros'un yenilen golün ardından sahaya sürdüğü Harun, uzatma anlarında sahneye çıkıp takımına 1 puanı getirdi. Geçen sezon yalnız Osmaniye karşısında gol atan genç orta saha, yeni sezona ağları sarsarak başladı.
Maça çıkmadan deplasmandan puan veya puanlarla döneceklerine inançlarının tam olduğunu belirten teknik direktör Mesut Toros, "Galibiyeti kaçıracağımıza üzülecekken beraberliğe sevindik. Suni çim zemin ve şiddetli rüzgarda oynadık. İlk yarıda pozisyonlarımız ve verilmeyen penaltımız vardı. Final paslarını doğru yapsak rahat kazanabilirdik. Golü yedikten sonra yaptığımız değişiklikler ve saha içindeki hamlelerin sonucunu aldık. Harun'un yanı sıra sahaya sürdüğümüz gençlerden Batuhan oyuna hareketlilik getirdi. Sonuçta ilk hafta son dakikada puan alıp bu sezon da kolay kolay teslim olan bir ekip olmayacağımızı gösterdik" dedi.
Kaf-Kaf'ta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Doğukan da bu hafta takıma dönecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükçekmece, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:24 Kaynak: DHA
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