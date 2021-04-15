Karşıyaka pes etmedi

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta en yakın rakiplerinden Şile Yıldızspor'u Hakan Kuş'un son saniye golüyle 1-0 yenen Karşıyaka, aylardır süren kötü gidişe rağmen Play-Off yarışından kopmadı. Yıldız golcüsünün hayat verdiği Kaf-Kaf, rakiplerinden Çarşambaspor'un takıldığı haftada bitime 3 maç kala altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk 11'in önemli isimlerinden Doğukan'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği, Mustafa Aşan'ın henüz ilk yarıda sakatlandığı maça ilk 11'de 5 değişiklikle çıkan Karşıyaka, hayati öneme sahip galibiyetle 40 puana ulaşırken, haftayı Osmaniye FK mağlubiyetiyle kapatan Play-Off hattındaki Çarşambaspor'la arasındaki farkı 3'e düşürdü.

Ligde kalan haftalarda Altındağspor (D), Osmaniye FK ve Erbaaspor'la (D) karşılaşacak Karşıyaka, maksimum puanı toplayıp üstündeki rakiplerinin takılmasıyla üst üste 3'üncü kez adını Play-Off'a yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, Şile sınavının ardından, "Oyuncularım maçın başından sonuna kadar oyunu bırakmadı. Karşıyaka Spor Kulübü oyuncularının ruhunu gerçekten sahaya yansıttılar. Oyun planına sadık kaldılar. Son dakika golüyle rakiplerin de kaybettiği haftada çok önemli bir 3 puan aldık. Daha önce kilidi çözebilirdik. Oyuncularımızı kutluyorum. Kazandığımız sürece inşallah Play-Off hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

DOĞUKAN SEZONU KAPATTIKarşıyaka ligin final haftaları öncesi takımın en önemli isimlerinden Doğukan İnci'nin sakatlığıyla sarsıldı. İç menisküsünde yırtık meydana gelen Doğukan, sezonu büyük oranda kapattı. Kaf-Kaf'ın yıldız adayının ameliyat olup olmayacağı haftaya netleşecek. Yeşil-kırmızılılarda arka adalesinden sakatlanıp oyun dışı kalan Mustafa Aşan'ın durumu da çekilecek MR'ın ardından belli olacak.