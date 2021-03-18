Karşıyaka pes etmiyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır kötü gidişi durduramayıp sıkıntılı günler yaşayan Karşıyaka, takımdaki eksiklerin çokluğunda altyapıdan henüz profesyonel bile yapılmayan amatör gençleriyle takviye ettiği kadrosuyla çıktığı maçta en yakın rakiplerinden Çarşambaspor'u 2-1 yenerek Play-Off yarışına tutundu. Battal ve Onur'un sözleşmelerini fesheden, Burak'ın sezonu kapattığı, Cenk ve Harun'un cezalı, Özgür ile Arif'in de sakat olduğu Kaf-Kaf, ilk 11'de ikinci yarıda ilk kez şans bulan Caner ve henüz profesyonel bile yapılmayan 18 yaşındaki Ferdi Burgaz'ı oynattı.

Son yıllarda altyapı atılımı başlatan Karşıyaka'da 2019 yılında Bergama Belediyespor'dan kulübe kazandırılıp son maçını 1 yıldan uzun süre önce 7 Mart 2020'de Bölgesel Gelişim U17 Ligi'nde oynayan sol bek Ferdi, Play-Off yolunda tamam ya da devam niteliğindeki sınavda 90 dakika hatasız görev yaptı. Koronavirüs pandemisi döneminde sezonun ikinci yarısında maçların ertelenmesinin önüne geçmek için getirilen yeni talimatla Ferdi gibi halen amatör olan Mustafa Durgun ve Eniscan da kadroda yer aldı.

RAKİPLER TAKILDI FARK AZALDIKritik Çarşambaspor galibiyetiyle 36 puana ulaşan Karşıyaka, rakiplerinin takıldığı haftayı altın değerinde 3 puanla geçti. Grupta Play-Off hattındaki Çarşamba ve Esenler Erokspor'a yenilen Isparta 32 Spor, 37'şer puanda kaldı. Şile Yıldızspor, Çatalcaspor ve İçel İdman Yurdu da haftayı beraberlikle kapattı. Yeşil-kırmızılı ekip, son 10 maçta aldığı 8 mağlubiyetin ardından Çarşamba galibiyetiyle Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını yine 1'e indirdi.CEZAYİR'DEN ALKIŞKarşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, hedeflerine ulaşacaklarını söyleyip maç sonrası, "Takım ve oyun disiplinini son saniyeye kadar bırakmayan, kazanmak adına coşku ve inancını sahaya yansıtan oyuncularım tebrik ediyorum. İç sahada son 3 maçımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık. İç saha avantajını kullanmaya başladık. Deplasman maçlarından da alacağımız puanlar ile hedefimize daha da yaklaşacağız. Disiplini bırakmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu değerli galibiyeti, büyük Karşıyaka taraftarına armağan ediyoruz" açıklamasını yaptı.DOĞUKAN AÇILDIKarşıyaka'da Hakan Kuş'la birlikte takımın en önemli skor kozu olmasına rağmen bu sezon 13 maç boyunca suskun kalan Doğukan İnci, son 2 haftada açıldı. Geçen sezon 14 golle takımın en skorer ismi olup adı Beşiktaş'la anılan, bu sezona 4 golle başladıktan sonra ekim ayından itibaren aylarca suskunluğa bürünen Doğukan, geçen hafta Arhavispor'a gol atıp dün de Çarşambaspor'un kilidini açan isim oldu. 22 yaşındaki futbolcu toplamda 6 gole ulaştı. Son golünü 15 Mayıs 2019'da Vanspor'a Play-Off maçında atan Mustafa Değirmenci de ağları sarsıp 2 yıllık sessizliğini bozdu.