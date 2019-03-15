Karşıyaka Play-Off Aşkına
11 dakika önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta genç kadrosuyla son 4 maçı gol yemeden 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçerek Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka, yarın Ofspor'u ağırlayacak.
TFF
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta genç kadrosuyla son 4 maçı gol yemeden 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçerek Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka
, yarın Ofspor
'u ağırlayacak. Atatürk
Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Kaf-Kaf'ta hücum hattında sakatlığı süren Harun ve Özgür ile cezalı duruma düşen Battal ve Doğukan forma giyemeyecek. Yeşil-kırmızılı ekip grupta bitime 8 maç kala 37 puanla 8'inci sırada, Play-Off hattının 4 puan gerisinde bulunuyor. Ofspor'un ise 35 puanı var.
Futbolcularının antrenmanlarda hırsla çalıştığını, son aylardaki çıkışı sürdürmeye kararlı olduklarını belirten teknik direktör Mesut Toros
, "Önemli eksiklerimiz var ancak kim oynarsa oynasın takım arkadaşlarının yerini dolduracak. Taraftarımızın desteğiyle yine kazanan taraf olmak istiyoruz. Seriyi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Karşıyaka, Mesut Toros yönetimindeki 9 iç saha maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik alıp hiç mağlup olmadı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:09 Kaynak: DHA
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