Karşıyaka Play-Off aşkına! Hakan yetişecek, Harun ve Anıl ise... - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka Play-Off aşkına! Hakan yetişecek, Harun ve Anıl ise... - Son Dakika Spor

Karşıyaka Play-Off aşkına! Hakan yetişecek, Harun ve Anıl ise...

6 saat önce

İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Karşıyaka Play-Off aşkına! Hakan yetişecek, Harun ve Anıl ise..., System.String[]

İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak.


Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı.


Kaf-Kaf'ta ağır gribal enfeksiyon geçiren Hakan'ın forma giymesi bekleniyor, sakatlıkları bulunan Harun ve Anıl'ın durumları maç saati netleşecek.


Grupta yeşil-kırmızılılar devrenin son haftasına 15 maçta 24 puanla girdi. Aynı puana sahip Karadeniz temsilcisi Ofspor, averaj farkıyla Karşıyaka'nın önünde Play-Off hattında bulunuyor.


Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Ligde düşme hattından başlayıp Play-Off'u yakaladık. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp devreyi ilk 5 içinde bitirmek istiyoruz" dedi.


Karşıyaka'nın muhtemel 11'i şu şekilde...


Mehmet - Fatih, Cenk, Metin, Anıl, Arif, Mustafa Aşan, Namık Barış, Doğukan, Özgür, Hakan


Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:22 
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