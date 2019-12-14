Karşıyaka Play-Off aşkına! Hakan yetişecek, Harun ve Anıl ise...

İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak.
Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı.
Kaf-Kaf'ta ağır gribal enfeksiyon geçiren Hakan'ın forma giymesi bekleniyor, sakatlıkları bulunan Harun ve Anıl'ın durumları maç saati netleşecek.
Grupta yeşil-kırmızılılar devrenin son haftasına 15 maçta 24 puanla girdi. Aynı puana sahip Karadeniz temsilcisi Ofspor, averaj farkıyla Karşıyaka'nın önünde Play-Off hattında bulunuyor.
Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Ligde düşme hattından başlayıp Play-Off'u yakaladık. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp devreyi ilk 5 içinde bitirmek istiyoruz" dedi.
Karşıyaka'nın muhtemel 11'i şu şekilde...
Mehmet - Fatih, Cenk, Metin, Anıl, Arif, Mustafa Aşan, Namık Barış, Doğukan, Özgür, Hakan