Karşıyaka potada çok farklı

Basketbol Süper Ligi'nde takıma geçmişte şampiyonluk yaşatıp Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran Ufuk Sarıca antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra 3 yıldır Play-Off'a dahi kalamayan Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi yuvaya döndürdüğü tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde yeniden çok iddialı bir kadro oluşturdu. Basketbolun sezonluk bütçesini 22 milyon TL olarak belirleyen Kaf-Kaf, 9 transferle tepeden tırnağa değiştirdiği takımla lig ve Avrupa'da finalleri kovalayacak. Pınar Karşıyaka'nın kadrosuna dahil ettiği guard Tony Taylor ve uzun forvet Amath M'Baye, geçen sezon Virtus Bologna'da birlikte FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Ülkemizde daha önce Banvit'te de forma giyen Taylor, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 10.5 sayı, 3.2 ribaund, 4.4 asistle tamamladı.

Fransa Milli Takımı'yla 31 Ağustos'ta Çin'de başlayacak 2019 FIBA Dünya Kupası'na da hazırlanan M'Baye, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni 11.4 sayı, 3.7 ribaund ortalamalarıyla bitirdi. Şutör guard Brandon Triche, kariyerinde Trento, Virtus Roma, Paok gibi takımlarda oynadı. Banvit'ten gelen pivot Jordan Morgan, NCAA'de boy gösterdiği dönemde Michagan formasıyla final oynadı. Morgan, geçen sezon ligde 13.6 sayı, 7.5 ribaund, 1.5 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 15 sayı, 7.6 ribaund, 1.1 asist ortalamalarını tutturdu. Daha önce Yeşilgiresun ve Tofaş'ta ligimizde görev yapan kısa forvet Tony Crocker, geçen sezonu Euroleague'de yer alan Khimki Moskova'da geçirdi.

Karşıyaka'nın Ufuk Sarıca'nın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takımımızın 2019 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan uzun forvet Metecan Birsen, geçen sezon Anadolu Efes'te şampiyonluk yaşadı. Metecan gibi Anadolu Efes'in şampiyon kadrosunda yer alan genç kısa forvet Onuralp Bitim, 2018'de All- Star'da smaç şampiyonu oldu. Yeşil-kırmızılıların 2015'teki şampiyon kadrosunda yer alan guard Yunus Emre Sonsırma ve yeni transferlerden uzun forvet Nusret Yıldırım, geçen sezon Türk Telekom'da başarılı sezon geçirdi. Kaliteli ve kendini kanıtlamış yabancıları genç ve tecrübeli yerlilerle takviye ederek alternatifli bir takım kuran Karşıyaka, yerli bir pivot alarak kadroyu tamamlayacak.