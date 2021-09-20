Üye Girişi
Karşıyaka puana sevinemedi - Son Dakika

Karşıyaka puana sevinemedi

20.09.2021 11:27
Karşıyaka puana sevinemedi, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıl sonra transfer yasağını kaldırıp 12 takviyeyle yenilediği kadrosuyla mutlak şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, Mardin 1969 Spor'la deplasmanda girdiği gol düellosundan 2-2'lik beraberlikle dönerken, galibiyet hasretini sürdürdü.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıl sonra transfer yasağını kaldırıp 12 takviyeyle yenilediği kadrosuyla mutlak şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, Mardin 1969 Spor'la deplasmanda girdiği gol düellosundan 2-2'lik beraberlikle dönerken, galibiyet hasretini sürdürdü. Lige Esenler Erokspor deplasmanındaki mağlubiyetle başladıktan sonra evinde İçel İdmanyurdu'yla 1-1 berabere kalan Kaf-Kaf, Mardin beraberliğiyle ilk 3 haftada galibiyetle tanışamadı. Grupta 2 puanla düşme hattına gerileyen yeşil-kırmızılılar, Mardin deplasmanı öncesi 4 futbolcunun kadro dışı kalmalarının şokunu da yaşadı.

ESKİLER KADRO DIŞI

Karşıyaka'da kadronun geçen sezondan kalan altyapı patentli isimlerinden Doğukan İnci, Harun, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara, teknik direktör Cüneyt Biçer'in raporuyla maç kafilesine dahil edilmedi. Ligin ilk 2 haftasında 11'de forma giyen Doğukan, Harun ve Mustafa, kadroya bile giremezken, takım Mardin'deyken cumartesi günü tesiste antrenör eşliğinde antrenmana çıkan futbolcuların disiplinsiz tavırları gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Futbolcularla ilgili resmi kararı yönetim kurulu açıklayacak. Şampiyonluk hayali kurarken lige yine sıkıntılı başlayan Kaf-Kaf, cumartesi günü Ofspor'u yenerek kara bulutları dağıtmaya çalışacak.İLK GOL KABUSU

Karşıyaka, ligin ilk 3 haftasında çıktığı her maçta ilk golü kalesinde gören taraf oldu. Esenler Erokspor'a 54'üncü dakikada kalesinde gördüğü tek golle yenilen İzmir temsilcisi, İçel İdmanyurdu önünde 52'nci dakikada geriye düşüp beraberliği 80'inci dakikada Burak'la kurtardı. Dün Mardin deplasmanında da 10'uncu dakikada ilk golü kalesinde gören Karşıyaka, ardından yeni transferlerinden Abdülkadir ve takım kaptanı Mustafa Aşan'ın jeneriklik golleriyle üstünlüğü yakalamasına rağmen 2 dakika sonra beraberliğe razı oldu. Son yıllarda defans hattını 4'lü kuran Kaf-Kaf, bu sezon 3'lü defans oynayıp bu alanda İlyas, Metin, Burak üçlüsünü değerlendiriyor.


Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Esenler, Mardin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka puana sevinemedi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı 12:15 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler 12:07 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi 11:49 Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk 11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak 11:26 TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor 11:21 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı 10:46 Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı 10:31 Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı

Son Dakika Haberleri
12:19 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
12:07 Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar
12:06 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler
11:45 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı
11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk
11:38 Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış
11:20 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
11:12 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan alıcı buluyor
11:04 2006 yılından beri kullanılan sigara bırakma ilacı piyasadan toplanıyor
Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu         
12:20
Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar         
12:08
Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti         
12:04
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış         
11:38
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı         
10:40
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 12:38:22. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka puana sevinemedi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement