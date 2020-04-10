Karşıyaka sağlık çalışanlarını misafir ediyor

DÜNYA çapında eşi görülmemiş bir kabus yaşatan koronavirüs salgınında tesislerinin kapılarını ihtiyaç durumunda Sağlık Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne açacağını açıklayan ilk kulüp olan Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sağlık çalışanlarını ağırlıyor. Tüm dünyayı etkileyen pandemide en büyük fedaraklığı yapıp en yoğun mesai harcayan kesim olan sağlık emekçileri, birçok misafirhaneyle birlikte Kaf-Kaf'ın tesislerinde de konaklıyor. Gün boyu mesai ve nöbetlerde korona vakalarıyla temas kurup iyileştirmeye çalışan İzmir'deki hastanelerde çalışan doktor, hemşire ve hasta bakıcılar, bulaşıcı salgın hastalık riski nedeniyle evlerinde kalamayıp oteller, çeşitli bakanlık ve belediyelerin misafirhanelerinde yatıyor.

Tesislerinin kapılarını ihtiyaç olması halinde açacağını 27 Mart'ta açıklayan Karşıyaka'nın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki altyapı kamp merkezinde de nöbetten çıkan sağlık çalışanları kalıyor. Kaf-Kaf, salgın vakaları ülkemizde de görülüp 19 Mart'ta tüm ligler tatil edildikten sonra tesis çalışanlarını izne göndermişti. Tesiste sağlık çalışanlarının yanı sıra yalnızca A takım kamp merkezinde futbolculardan Hakan, Cenk, Battal ve Mustafa Değirmenci kalıp bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, virüs ile savaşta birlikteliğin önemine değinip, "Bu virüsten ülke olarak hep birlikte topyekün mücadele ederek kurtulabiliriz. Karşıyaka olarak her türlü fedakarlığa hazırız" açıklamasını yapmıştı.