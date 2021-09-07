Karşıyaka Sanat Derneği'nden muhteşem başlangıç - Son Dakika

Aşısını olmayanların alınmadığı yeni dönemin ilk koro çalışmasını mahalle halkının isteği üzerine mini bir konsere çeviren Karşıyaka Sanat Derneği TSM Korosu şefi, ülkemizin en ünlü kanun sanatçısı Erol Gönüldaş yönetiminde yeni sezona muhteşem bir giriş yapıldı.

Derneğin merkezinin bulunduğu ve çalışma alanı olan Bostanlı Gode Cengiz Tesislerindeki ilk çalışmada tüm sağlık önlemleri alındı.Açılış konuşmasında başkan Avni Erboy, "yeni sezon hayırlı olsun. Aşımızı mutlaka olalım. En az 2 aşı olan arkadaşlarımızla koroda devam edeceğiz. Aşısını tamamlamayanlar ve aşı olmayanlar ne yazık ki aramızda olamayacak. Müzik yapıyoruz, eğleniyor, hoşça vakit geçiriyoruz ama önceliğimiz kendimiz, arkadaşımız, ailemizin sağlığıdır. Karşıyaka Sanat Derneği olarak Türk Sanat Müziğinde Karşıyaka'yı aştık. Şimdi hedefimiz İzmir'de bir numaralı koro olmak. Sizlere güveniyor ve inanıyorum. Şefimiz Erol Gönüldaş bizi zirveye çıkaracak. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Sağlıklı geçsin" dedi.

Şef Erol Gönüldaş, ilk çalışmayı istek üzerine mini konser havasında yaptırdı ve koro ile solistlerin şarkı, türküleri adeta mahalle halkını mest etti. Balkonlara çıkanlar alkışlarla eşlik ederek mutlu saat geçirdi…