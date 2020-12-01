Karşıyaka seri için Batman'da - Son Dakika

Karşıyaka seri için Batman'da

01.12.2020 10:49
Karşıyaka seri için Batman'da, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon ilk yenilgisini lider Somaspor'la giriştiği zirve mücadelesinde aldıktan sonra Arhavispor'u erteleme maçında yenerek yarışta tekrar iddialı konuma gelen Karşıyaka, yarın Batman Petrolspor deplasmanında yeni bir galibiyet serisi başlatmaya çalışacak.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon ilk yenilgisini lider Somaspor'la giriştiği zirve mücadelesinde aldıktan sonra Arhavispor'u erteleme maçında yenerek yarışta tekrar iddialı konuma gelen Karşıyaka, yarın Batman Petrolspor deplasmanında yeni bir galibiyet serisi başlatmaya çalışacak. Batman Yeni Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak.

Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Namık Barış ve Harun'un forma giymeleri beklenmiyor. Karşıyaka, grupta 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi 21 puanla lider Somaspor'un 3 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Batman Petrol ise 14 puan topladı. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, bay geçirdikleri hafta sonu rakiplerin puan kayıplarıyla yakaladıkları avantajı iyi değerlendirmek için kazanmaları gerektiğini söyledi.


- İzmir

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka seri için Batman'da - Son Dakika Spor


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