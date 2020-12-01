Karşıyaka seri için Batman'da

Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Namık Barış ve Harun'un forma giymeleri beklenmiyor. Karşıyaka, grupta 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi 21 puanla lider Somaspor'un 3 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Batman Petrol ise 14 puan topladı. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, bay geçirdikleri hafta sonu rakiplerin puan kayıplarıyla yakaladıkları avantajı iyi değerlendirmek için kazanmaları gerektiğini söyledi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon ilk yenilgisini lider Somaspor'la giriştiği zirve mücadelesinde aldıktan sonra Arhavispor'u erteleme maçında yenerek yarışta tekrar iddialı konuma gelen Karşıyaka , yarın Batman Petrolspor deplasmanında yeni bir galibiyet serisi başlatmaya çalışacak. Batman Yeni Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak.

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