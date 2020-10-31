Karşıyaka seriyi sürdürme peşinde

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 4 galibiyet alan namağlup lider Karşıyaka, yarın Çatalcaspor'la deplasmanda koltuğunu korumak için karşılaşacak. Tepecik Şenol Güneş Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Yeşil-kırmızılılarda koronavirüs testi pozitif çıkan bir futbolcu görev yapamayacak. Bu ismin kontrol testinin negatife döndüğü ancak karantina sürecinin sürdüğü öğrenildi. Ligde 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplayan, Türkiye Kupası'nda da tur atlayıp bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, "İzmir'de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle herkes gibi derinden etkilendik. Acımız büyük. Galibiyetle camiamıza biraz olsun moral vermeye çalışacağız" dedi.

İzmir ekibinin İstanbul deplasmanında şu 11 ile sahada olması bekleniyor: "Erdoğan - Fatih, Cenk, Metin, Burak, Arif, Mustafa Aşan, Mustafa Değirmenci, Özkan, Doğukan, Hakan Kuş."