Karşıyaka seriyi sürdürmek istiyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4 maçta namağlup topladığı 10 puanla zirve ortağı olan Karşıyaka, yarın deplasmana Yalovaspor önünde terleyecek. Yalova Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Sakat ya da cezalı futbolcusu bulunmayan Karşıyaka, kazanıp hem galibiyet serisini 3 maça çıkarmaya, hem de zirvenin tek başına sahibi olmaya çalışacak. Henüz galibiyeti bulunmayan Yalova ekibi 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Maçın ardından salı günü Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Bergama Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka'da Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Bizim her rakibimize büyük saygımız var. Sahaya o bilinçle çıkıyoruz. Ama hedefimiz belli, Yalovaspor önünde kazanıp bulunduğumuz zirveden inmeden yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

KARŞIYAKA

Erdoğan - İlyas, Cenk, Metin, Burak, Arif, Fatih, Mustafa Değirmenci, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan Kuş