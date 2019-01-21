Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Seyir Terası Görücüye Çıktı

Karşıyaka Seyir Terası Görücüye Çıktı

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediye tarafından Karşıyaka Tepesi'ne yapılan seyir teras kafe ve çay bahçesinin işletme hakkının kiraya verilerek, hizmete gireceği bildirildi.

Karşıyaka Seyir Terası Görücüye Çıktı, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediye tarafından Karşıyaka Tepesi'ne yapılan seyir teras kafe ve çay bahçesinin işletme hakkının kiraya verilerek, hizmete gireceği bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, "Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi, 79 ada 1 parselde bulunan Karşıyaka seyir teras kafe ve çay bahçesi işletme hakkı kiraya verilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre, 04.Şubat.2019 tarihinde saat 14.00'de Belediye Encümen salonunda yapılacak olan kira ihalesi açık teklif artırma usulü ile yapılacak. Simavlı vatandaşlarımızın şehri tepeden seyredebileceği bir yere yaptığımız kafe ve çay bahçesi hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

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