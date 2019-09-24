Son Dakika Haberleri: Karşıyaka seyir terasında sonbahar keyfi
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Karşıyaka seyir terasında sonbahar keyfi

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl hizmete açılan Karşıyaka seyir terası, muhteşem Simav manzarası eşliğinde vakit geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.

Karşıyaka seyir terasında sonbahar keyfi, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl hizmete açılan Karşıyaka seyir terası, muhteşem Simav manzarası eşliğinde vakit geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "Simav'a hakim bir tepe olan Karşıyaka'da hizmete açtığımız Simav Belediyesi seyir terası, özellikle hafta sonları muhteşem Simav manzarası eşliğinde, ailesiyle birlikte kahvaltı yapmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Termal kent Simav'ın, Turistik Eynal Kaplıcalarına gelen vatandaşlarımız, tesislerimizin önemli bir turizm durağı olduğunu söylüyorlar. Seyir terasımız, yeşil ile mavinin buluştuğu Simav manzarasını seyretme imkanı sunarken, Simavlı vatandaşlarımızın vazgeçilmezi oldu. Bu tesisi Simav Belediyesi olarak hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
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