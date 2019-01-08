Karşıyaka Seyircisi Göçmen Kadınların Hayatını Anlatıyor!

Vol:5 Tiyatro'nun yeni oyunu olan Hiç Kimse göçmen kadınların hayatlarını mercek atında tutuyor. Ömer Polat, oyunu yazıp yönetti. Gizem Tataroğlu ise tek kişilik performansı ile oyunculuğu üstlendi.

Her Biletin 5 Lirası Kız Çocuklarının Eğitimine Ayrılıyor

Göçmen Kadınların hikayelerini ve anlatan Hiç Kimse tiyatro oyunun her biletinin 5 lirası kız çocuklarının eğitimi için bağışlanıyor.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Ömer Polat, Hiç Kimse için şunları söyledi: ''Nedeni belirsiz savaşların gölgesinde kalan üç kadın; Azerin, Nika, Zilal ve onların hikayesine giren, Kral Vaso, Cüce Kurt köpeği ve komutan enseleri. Ceplerinde taşıdıkları çakıl taşları ve hiç dinme- yen çocukluk ağrıları. ''

Oyuncu Gizem Tataroğlu canlandırdığı karakterler için şunları dile getirdir: ''Bir oyuncu olarak, güçlü kadın karakterler çalışmamın önemli bir deneyim olduğu kanısındayım. İçinde bulunduğumuz kaotik sistemin bize dayattıklarına karşı özgünlüğümüzü ve özgürlüğümü koruyabilmek için seçim yapmak ve mücadele etmek zorundayız. Bu oyun Azerin adlı Ortadoğulu bir kadın karakterin seçimini anlatır.''

16 Ocak Çarşamba Akşamı 20:00'da Boyoz Akademi Sanat Merkezi'nde

Hiç Kimse, 16 Ocak çarşamba akşamı Karşıyaka'da sergilenecektir.