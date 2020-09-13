Karşıyaka skorer üçlüye güveniyor

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezona haftaya Isparta 32 Spor deplasmanında başlayacak geçen sezonun Play-Off finalisti Karşıyaka, hücum hattında etkili üçlüsüne güveniyor. Zorlu maraton öncesi transfer yasağıyla son 4 yıldır değişmeyen altyapı patentli kadrosunu koruyan Karşıyaka'da geçen sezon Doğukan 14, Hakan Kuş 8, Namık Barış ise 4 gol attı. Yeşil-kırmızılıların en etkili hücum silahı olmayı başaran 22 yaşındaki Doğukan, Beşiktaş transferden vazgeçince yuvada kaldı.

Geçen sezon ligde 12, Play-Off'ta 2 golle kariyerinin en skorer yılını geçiren genç futbolcu yeni sezonda da çıkışını sürdürmek istiyor. Karşıyaka'nın yine Play-Off oynadığı 2018-2019 sezonunda 12 golle takımın en skoreri olan 27 yaşındaki Hakan, geçen sezon attığı 8 golün yanında tüm maçlarda ilk 11'de forma giyerek kadronun vazgeçilmezi oldu. Biten sözleşmesini yenileyen kadronun tek pivot santrforu Hakan'a yeni sezonda da büyük iş düşecek. Kariyerinin ilk gollerini geçen sezon kaydeden 22 yaşındaki Namık Barış da yine geçen yıl girdiği ilk 11'in değişilmezi olacak.