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Karşıyaka şokta

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta en yakın rakibinin 10 puan önünde şampiyonluğa koşan Kocaelispor deplasmanında ilk yarıda 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen beraberliği yakalayıp kazanabilecek fırsatları yakalayan Karşıyaka, 90+3'üncü dakikada yediği golle yenilmenin şokunu yaşadı.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta en yakın rakibinin 10 puan önünde şampiyonluğa koşan Kocaelispor deplasmanında ilk yarıda 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen beraberliği yakalayıp kazanabilecek fırsatları yakalayan Karşıyaka, 90+3'üncü dakikada yediği golle yenilmenin şokunu yaşadı.

Karşıyaka'dan Kocaeli'ye otobüslerle akın ederek 1750 kişilik deplasman tribününü dolduran yeşil-kırmızılı taraftarlarla birlikte 28 bin 256 biletli seyircinin izleyip 3'üncü Lig'deki tribün rekorunun kırıldığı maça şok 2 golle başlayan Ege temsilcisi ardından toparlandı. Metin ve 12 gole ulaşan takımın yıldızı Doğukan'ın golleriyle beraberliği bulan Karşıyaka, son saniyede kahroldu. Grupta son 5 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçtikten sonra yenilgiyle tanışan İzmir temsilcisi 41 puanda kalmasına rağmen Play-Off hattındaki yerini korudu.

Maçta hakemin atmosferden etkilendiğini söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Bariz golümüzü vermedi. Penaltımızı vermedi. Rakip gollerimizden sonra fizik olarak düşmüştü. Galibiyet golünü de bulsak skor daha farklı olurdu. Son dakikalarda doldur-boşalt yapmaya başladılar. Futbol anlık bir oyun, bir anlık hatayla kalemizde mağlubiyet golünü gördük. Ancak Kocaeli'de stattan ayrılırken herkes bizi tebrik edip maçın hakkının bu olmadığını söyledi" dedi.

Uyardıkları yerden goller yediklerini belirten Tolungüç, "Rakibin hızlı oyuncularını durdurmak için sağ bek ve sol bekte hareketli futbolcular Anıl ve Mustafa Değirmenci'yi oynattık. Maçın başındaki bocalama dakikalarından sonra istediklerimizi yaptık. Geriden gelip oyunu elimize aldık ama kazanamadık. Önümüze bakıp Play-Off'tan kopmayacağız" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:04 Kaynak: DHA
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