Karşıyaka son kararı bekleyecek
6 saat önce
GENÇLİK Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantıda Süper Lig'in koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası 12 Haziran'da başlaması fikri ağırlık kazanırken, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Karşıyaka, sahaya...
GENÇLİK Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantıda Süper Lig'in koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası 12 Haziran'da başlaması fikri ağırlık kazanırken, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Karşıyaka, sahaya inmek için son kararı bekleyecek. Kendilerinin de sezonun daha önce planlandığı gibi haziran ayında yeniden başlamasını beklediklerini söyleyen Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Ancak tarihler henüz kesinleşmedi. Süper Lig harici liglerle ilgili bir tarih taslağı da henüz belirlenmedi. Tarihler netleşir netleşmez programımızı yapıp her tür önlemi alarak çalışmalara başlayacağız. Tekrar sahaya insek de önlemi elden bırakmayıp tesislerimizi çalışanlar ve takım dışında dış dünyaya tamamen kapatacağız. Futbolcularımız hazırlık sürecini kampta geçirecek" dedi. Futbol ligleri salgın nedeniyle 19 Mart'ta tatil edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 01:07 Kaynak: DHA
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