Karşıyaka son kozunu oynuyor
13.04.2021 12:03
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışında erken havlu atan ve son olarak İçel İdmanyurdu'na deplasmanda 2-0 mağlup olunca Play-Off şansını da mucizelere bırakan Karşıyaka, yarın iç sahada Şile Yıldızspor önünde umut arayacak.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışında erken havlu atan ve son olarak İçel İdmanyurdu'na deplasmanda 2-0 mağlup olunca Play-Off şansını da mucizelere bırakan Karşıyaka, yarın iç sahada Şile Yıldızspor önünde umut arayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta 37 puanı bulunan Karşıyaka, sezonun son 4 haftasına Play-Off hattının 6 puan gerisinde 8'inci sırada girdi. Şile Yıldızspor ise 42 puanla 6'ncı sırada bulunuyor. Galibiyet durumunda rakipleriyle arasındaki farkı eritme, mağlubiyet halinde ise bitime 3 maç kala şansını tamamen yitirme ihtimali olan Kaf-Kaf, tüm hesaplarını 3 puanı alıp Play-Off yarışına tutunma üzerine yapıyor.
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