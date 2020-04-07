Karşıyaka sonlarda atıyor
6 saat önce
Kaf-Kaf, 31-45 dakikaları arasında rakip fileleri 8 kez havalandırdı.
Kaf-Kaf, 31-45 dakikaları arasında rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Yeşil kırmızılılar karşılaşmaların son bölümü olan 76-90 dakikaları arasında ise 10 gol kaydetti. İzmir ekibi ilk 15 dakikada 4, 16-30 dakikalar arasında ise 5 kez gol sevinci yaşadı.
İkinci yarılara hızlı bir giriş yapamayan Karşıyaka, 46-60 dakikaları arasında ise sadece 1 gol atabildi. Yeşil kırmızılılar, maçların 61 ve 75'inci dakikaları arasındaysa 5 kez fileleri havalandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:44
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