Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Spor Kulübü 107 yaşında
Son Dakika Spor Karşıyaka Spor Kulübü 107 yaşında

Karşıyaka Spor Kulübü 107 yaşında

6 saat önce

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, kurulduğundan bu yana cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, ahlaklı nesiller yetiştirme hedefinde olan kulübün 107. yaşını coşkuyla kutladıklarını bildirdi.

Karşıyaka Spor Kulübü 107 yaşında, System.String[]

Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, kurulduğundan bu yana cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, ahlaklı nesiller yetiştirme hedefinde olan kulübün 107. yaşını coşkuyla kutladıklarını bildirdi.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Karşıyaka Mumaresei Bedeni Kulübü" adıyla 1 Kasım 1912'de Zühtü Işıl, Kadızade Raşit, Refik Civelek, Süreyya İplikçi, Osman Nuri ve Örnekköylü Hüseyin'in bir araya gelmesiyle kurulan Karşıyaka Spor Kulübünün 107. yaşını şanla ve şerefle kutladığını belirtti.

Karşıyaka Spor Kulübünün kuruluşundan Kurtuluş Savaşı'na kadar hiçbir maçta yenilmediğini, İtalya ve Yunanistan şampiyonlarını birçok kez mağlup ettiğini bildiren Büyükkarcı, "İsmet İnönü ve Fahrettin Altay ile kulübü ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka Spor'un cepheden döndükten sonra yeniden kurmuş olduğu takımı ile İzmir Ligi'nde yabancı rakipleri ile yaptığı mücadele sonucunda hiç gol yemeden şampiyon olduğunu öğrenmiş ve bunun üzerine kulübün ambleminde ay-yıldız kullanılmasını istemiştir. Türkiye spor tarihinin temel taşlarından olan Karşıyaka Spor Kulübü bir yaşam biçimidir." ifadelerini kullandı.

Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Kutsal formamızda taşıdığımız ay-yıldızın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendisi tarafından verildiği bilinciyle mücadele etmeleri, bu emanetin bu kültürün olmazsa olmaz parçası olduğu bilincini sporcularımıza, taraftarlarımıza anlatmak ve göstermek bizlerin asli görevidir. Kurulduğundan bu yana cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, ahlaklı nesiller yetiştirme hedefinde olan Karşıyaka Spor Kulübünün 107. yaşını coşkuyla kutluyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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