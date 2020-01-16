Karşıyaka Spor Kulübü, altyapı tesisi için hazırlıklara başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka Spor Kulübü, altyapı tesisi için hazırlıklara başladı - Son Dakika Spor

Karşıyaka Spor Kulübü, altyapı tesisi için hazırlıklara başladı

6 saat önce

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, altyapı tesisi yapmayı planladıkları arazinin kendilerine tahsisi konusunda ilk adımı attıklarını bildirdi.

Karşıyaka Spor Kulübü, altyapı tesisi için hazırlıklara başladı, System.String[]

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, altyapı tesisi yapmayı planladıkları arazinin kendilerine tahsisi konusunda ilk adımı attıklarını bildirdi.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiklerini, inşaatı beklemede olan Karşıyaka Stadı'nın yanı sıra spor salonu ve altyapı tesisleri projelerini görüştüklerini belirtti.

İlk etapta Mavişehir Mahallesi'nde spor alanı imarlı 99 bin 520 metrekarelik arazinin kulübe tahsisi konusunda destek ve olumlu dönüş aldıklarını bildiren Büyükkarcı, şunları kaydetti:

" Futbol, basketbol ve voleybol altyapı tesisi olarak kullanılması planlanan arazi bizim için yüzyılın fırsatı. Bu proje, Karşıyaka Kulübü tarihinin kilometre taşlarından biri olacak. Büyük bir eksiğimiz giderilmiş olacak. Bugüne kadar çok değerli sporcular yetiştirdik. Ama artık, stat ve salonla birlikte çağa uygun ve gelişme potansiyeli olan yeni altyapı tesislerine şiddetle ihtiyacımız var. Bu arazinin kulübümüze tahsisi ile 107 yaşındaki kulübümüzün bugüne kadarki en büyük altyapı yatırımını gerçekleştirmiş olacağız."

Büyükkarcı, en kısa zamanda temel atmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Mehmet Kasapoğlu, Karşıyaka, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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