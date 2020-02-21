Karşıyaka Spor Kulübü, altyapı tesisi için onay aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka Spor Kulübü, altyapı tesisi için onay aldı - Son Dakika Spor

Karşıyaka Spor Kulübü, altyapı tesisi için onay aldı

7 saat önce

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Mavişehir'de yapmayı düşündükleri altyapı tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la görüştüklerini ve gereken onayı aldıklarını bildirdi.

Karşıyaka Spor Kulübü, altyapı tesisi için onay aldı, System.String[]

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Mavişehir'de yapmayı düşündükleri altyapı tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la görüştüklerini ve gereken onayı aldıklarını bildirdi.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, Mavişehir'de toplam büyüklüğü 100 dönümü bulan altyapı tesisiyle ilgili olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyarette, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da bulunduğunu bildiren Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Altyapı tesisi için Bakanımızdan gereken onayı aldık. TOKİ ile proje detayları üzerinde çalışmaya başlıyoruz. En kısa zamanda altyapılarımızı ayağa kaldıracak bu projeyi hayata geçireceğiz. Karşıyaka'mıza hayırlı olsun. Bu projenin gerçekleşmesi için büyük emek ve destek veren AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Hamza Dağ'a, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a camiamız adına teşekkürlerimizi borç biliriz."

Murat Kurum, Karşıyaka, Mavişehir, AK Parti, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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