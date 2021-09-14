Karşıyaka Spor Kulübü ve Bornova Belediyesi'nden İzmir'i "basketbol şehri" yapacak örnek iş birliği - Son Dakika

İlk üçte ABD, İspanya ve Arjantin var. Bu ülkeleri Litvanya, Yunanistan ve Rusya takip ediyor. Oysa 85 milyonluk Türkiye, en azından 11 milyonluk Yunanistan ve sadece 2,9 milyonluk Litvanya'dan çok daha iyi takımlar çıkaracak potansiyele sahip.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de toplam 9,2 milyon lisanslı sporcu bulunuyor. Basketbol, 286 bin sporcu ile en çok lisansı elinde bulunduran beşinci branş.Buna karşılık profesyonel liglerimizde ve yurtdışında oynayan sporcu sayılarımız sınırlı. Peki, sorun nerede? Elbette sorun dönüp dolaşıp sporcu altyapısının doğru işlememesine dayanıyor. Çözüm aslında hepimizin bildiği gibi elimizi taşın altına koyarak, yatırım yaparak ve en zoru seçerek, altyapıdan daha çok sporcu yetişmesini sağlamak…

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden olan Karşıyaka Spor Kulübü (KSK), bu anlamda önemli bir iş birliğine imza attı. Profesyonel liglere daha fazla sporcu yetiştirmek ve İzmir'i gerçek anlamda bir basketbol şehri yapmak üzere Basketbol Süper Ligi'nin bir alt kategorisi olan Türkiye Basketbol Ligi'nin önemli takımlarından Bornova Belediyespor ile güç birliğine giden Karşıyaka SK, hem bünyesindeki gençlerin daha fazla maç yaparak deneyim kazanmalarını sağlayacak hem de üst liglere basketbolcu yetiştirecek. Bornova Belediyesi ile üç + üç yıl olmak üzere toplam 6 yıllık bir işbirliği anlaşması imzalayan Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni takımı bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde Bornova Belediyespor Karşıyaka adıyla mücadele edecek.

İki takım arasında imzalanan iş birliği anlaşması için İzmir'de düzenlenen törene Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve İzmirli iş insanları katıldı.

Türk Milli Takımı'na yetenekli basketbolcular kazandırmak için imza atıyoruz

İmza töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Karşıyaka Spor Kulübü ile Bornova Belediyespor arasında imzalanan iş birliği ile hedeflerinin, maç kazanmaktan ziyade gençleri kazanmayı hedeflediğini belirtti. İduğ, "Yerel yönetimlerin asla kulüplerle rekabet etmemesi gerekir. Çünkü bu işlerin kurumsal olması lazım. Sürdürülebilirlik çok önemli. Bu nedenle belediyelerin ana amacı tesisleşen, yetiştiren ama kulüplerle yarışmayan bir sportif bakış açısını geliştirmektir. Bizim de temelde yapmaya çalıştığımız budur. Türk basketboluna altyapıdan yabancılarla rekabet edebilecek gençleri yetiştirmek için varız. Biz Bornova Beledisyespor olarak aslında Türk basketbolda marka olmuş usta bir takıma altyapıdan oyuncu yetiştirmek, Türk Milli Takımı'na yetenekli basketbolcular kazandırmak için imza atıyoruz. Bu imzaya vesile olan herkese yürekten teşekkür ediyorum ve Bornova Belediyesi olarak Türk sporuna hangi dalda olursa olsun destek vermeye devam edeceğimizin altını bir kız daha çizmek istiyorum. Bu sezon attığımız her sayı için de bir fidan dikme sözü veriyoruz" dedi.

Türk basketboluna "İzmir Modeli"ni kazandıracağız

Gelecek yıl 110'uncu yaşını kutlayacak Karşıyaka Spor Kulübü'nün 55 yıllık köklü bir basketbol geçmişi olduğuna işaret eden Başkan Turgay Büyükkarcı, bu modelin Türkiye'deki diğer kulüp takımlarına da örnek olması gerektiğini söyledi. "Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde liderliğe oynayan ve geçtiğimiz yıl FIBA Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Pınar Karşıyakamız, pilot takımı Bornova Belediyesi Karşıyaka ile İzmir'in gerçek anlamda bir basketbol şehri olması için omuz omuza çalışacak" diyen Büyükkarcı, iş birliğinin nedenlerini ve gelecek hedeflerini şöyle anlattı:

"Basketbolu İstanbul dan çıkarıp Anadolu'ya taşıyan ve oradan da Avrupa liglerinin en üst sıralarına çıkaran bir kulübüz. Dolayısıyla, diğer Anadolu kulüplerine karşı da bir misyonumuz var. Basketbolda yetenek gelişiminde en önemli sorun Avrupa'nın en güçlü ulusal liglerinden Basketbol Süper Lig takımlarının genç yeteneklerine tecrübe kazanmaları için süre veremiyor olması. Bu da onların üst düzey rekabetçi deneyim kazanmalarının önündeki en büyük engel. Bornova Belediyesi büyük özverilerle çok başarılı bir takım oluşturdu ve Süper Ligin bir alt liginde yarışacak duruma getirdi. Bundan sonrası ise bize emanet. Süper Lig'de yer bulamayan sporcularımız daha fazla maç yapma ve deneyim kazanma imkanına kavuşacak. Altyapıdan gelen genç arkadaşlarımız ise profesyonel kadrolarla çalışma fırsatı bulacak. Buradan çok başarılı sporcuların Pınar Karşıyaka'ya, yurtdışına ve sonucunda da A Milli takıma uzanacaklarına yürekten inanıyorum. Umuyorum ki, basketbola bir "İzmir Modeli" kazandırmış olacağız."

Yetiştiricilik kavramına sahip çıkıyoruz

Bu iş birliği ile basketbolda "yetiştiricilik" kavramına sahip çıktıklarını kaydeden Büyükkarcı, "Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ki kendisi de eski sporcudur, Karşıyaka'nın profesyonelliğinden faydalanarak kendi ilçesindeki gençlerin çok daha büyük hayaller kurmasını sağladı. İzmir'in basketbol şehri olması için büyük bir adım atıyoruz. 12 – 13 yaşında bize gelen genç bir sporcu, profesyonel kadroların gözetimi altında 6 yıl geçirdikten sonra 18 – 19 yaşında başarılı bir sporcu olarak hayallerinin peşinden gidecek. Spor kulüplerinin varlık sebebi olan sporcu yetiştirmek için çok büyük bir fırsat. Belediyecilik tarafından bakarsak, kulüp - belediye ilişkisini daha profesyonel hale getirmiş olacağız. Kulüpler bugüne kadar belediyelerden tek taraflı, saha ya da sponsorluk istiyordu. Şimdi kulüp diyor ki, bizim profosyonelliğimiz ile sizlerin amatörlüğünüzü bir araya getirelim, güçlü yönlerimizin yarattığı sinerji ile bu çocukları alıp yetiştirelim. Bu oluşum, bir spor kulübü ile bir belediyenin yapması gereken ve önceliği olan sosyal sorumluluğu içinde barındıran bir iş birlikteliği. Biz de buna imza attık" şeklinde konuştu.

Karşıyaka da Bornova da Türk Basketbolu da kazanacak

Belediyeler ile spor kulüpleri arasındaki işbirliklerinin artarak devam edeceğine inandığını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bornova Belediyespor Karşıyaka projesinin ülke basketboluna önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Tugay, ''Karşıyaka, basketbolda önemli bir ekol; Bornova Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü arasındaki bu değerli işbirliği sonrasında Karşıyaka da Bornova da Türk Basketbolu da kazanacak'' dedi.

Üniversiteli gençleri Bornova Belediyespor Karşıyaka'ya bekliyoruz

Bornova'da bulunan sadece Ege Üniversitesi'nde 60 bin öğrenci olduğuna dikkat çeken Bornova Belediyesi Karşıyaka Basketbol Şubesi Başkanı Hakan İnan da, "Hedefimiz bu bölgede okuyan gençlerimizi de basketbolla tanıştırmak ve yetiştirmek. Bu proje, Bornova'da ve İzmir'de etkilenecek tüm paydaşların, özellikle eğitim kurumları ve üniversitelerin, STK'ların, spora gönül vermiş tüm şirketlerin desteği ile bütünlük kazanacak ve Türkiye'de bir ilk olacak. Hedefimiz bunu çevre illere de yayarak tüm Ege Bölgesi'ne açılmak. Biz Karşıyaka Spor Kulübü olarak bugüne kadar ülkemizde basketbol altyapısına önemli katkılar sağladık, bu projenin de Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya örnek olmasını hedefliyoruz" dedi.