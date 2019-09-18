Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Stadı'nda ihale aşaması kaldı
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Karşıyaka Stadı'nda ihale aşaması kaldı

45 dakika önce

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Stadı için Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiklerini, statla ilgili yalnızca ihale aşamasının kaldığını bildirdi.

Karşıyaka Stadı'nda ihale aşaması kaldı, System.String[]

Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Stadı için Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiklerini, statla ilgili yalnızca ihale aşamasının kaldığını bildirdi.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın da yer aldığı ziyarette Kasapoğlu'na stat inşaatının son durumu ve ihtiyaçlara yönelik sunum yaptıklarını belirtti.

Kasapoğlu'nun bu sunum sırasında notlar aldığını, projeler üzerinde tek tek durulduğunu ve görüşüldüğünü kaydeden Büyükkarcı, "Bakanımız stat konusunda bir mutabakat sağlandığı için oldukça memnun oldu. Artık yalnızca ihale aşaması kaldı. Bunu hızlandırmak adına Bakanımızla rutin toplantılara devam edeceğiz ve ekim ayı içerisinde tekrar toplanacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette bulunan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da Bakan Kasapoğlu'nun Karşıyaka Stadı'nın yapımına ilişkin çalışmaların hızlandırılacağını söylediğini aktardı.

Karşıyaka Stadı'nın yapımının art niyetli itirazlar ve açılan davalar nedeniyle geciktiğini bildiren Çiftçioğlu, şunları kaydetti:

"Ancak Karşıyaka Stadı'nın ilçemize kazandırılması için çalışmaktan bugüne kadar hiç vazgeçmedik. Bundan sonra da asla vazgeçmeyeceğiz. Karşıyakamızın eski günlerine dönmesi için stadımızın bir an önce hayata geçmesi büyük önem taşıyor. İnşallah bunu da en kısa süre içerisinde başaracağız"

Mehmet Kasapoğlu, Karşıyaka, AK Parti, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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