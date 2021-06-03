Karşıyaka Starları Kadın futbol Okulu açıyor - Son Dakika

.Bostanlıspor ile ortak proje olarak Kadın Futbol Okulunu faaliyete geçireceklerini ve çalışmaların cumartesi günleri Bostanlı Gode Cengiz Suni Futbol Sahasında yapılacağını belirten Karşıyaka Starları Gençlik Spor Kulübü Başkan Vekili İlkay Özçelik, "Karşıyaka'mızda kadınlarımıza yönelik takım oyunları beklenen sayıda değil. Bu nedenle başkanımız Avni Erboy'un önerisi üzerine kardeş kulübümüz Bostanlıspor ile bu projeyi hayata geçirmenin kararını aldık. Kadınlarımıza yönelik olarak oluşacak okulumuzda yeterli sayıya ve oyun kalitesine ulaştığımız an da Bölgesel ligden başlayıp, Karşıyaka'yı kadın liglerinde başarıyla temsil etmek istiyoruz. Kadınlarımızı, futbol oynamak isteyen ancak imkân bulamayan ve çevre ne diyecek düşüncesinde olanları özgür biçimde futbol oynamaya davet ediyoruz. Katılmak isteyenler 0 544 7351912 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler. Takımımızı Bostanlıspor'da uzun yıllar kaptanlık yapan, antrenör Tolga Aktan yapacak" dedi.