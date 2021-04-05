Karşıyaka tabloyu değiştirecek
05.04.2021 13:35
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta perşembe günü İçel İdmanyurdu'na konuk olacak Karşıyaka, güçlü rakibini yenmeyi başarırsa Play-Off yarışında yeniden umutlanacak.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta perşembe günü İçel İdmanyurdu'na konuk olacak Karşıyaka, güçlü rakibini yenmeyi başarırsa Play-Off yarışında yeniden umutlanacak. Grupta son 5 haftaya 37 puanla Play-Off hattının 5 puan gerisinde giren Kaf-Kaf, 48 puanla üçüncü durumdaki rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başarırsa farkı azaltma fırsatını yakalayacak. Karşıyaka'nın rakiplerinden 1 maç fazlasıyla 42 puanla Play-Off barajında yer alan Şile Yıldızspor, aynı gün lider Somaspor'la karşılaşacak. İçel'i yenmesi durumunda Şile'nin olası bir puan kaybı İzmir temsilcisini yarışa ortak yapacak.
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