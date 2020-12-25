Karşıyaka takipte

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 2 galibiyetle zirveye ortak olduktan sonra iç sahada Altındağspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, koltuğu elinden kaçırsa da liderlik takibini sürdürdü. Son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle 29 puana ulaşan Kaf-Kaf, Somaspor'un Osmaniyespor'u uzatmada attığı penaltı golüyle 3-2 yenip liderliğe yükselmesiyle zirveden olup rakibinin 2 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Altındağspor sınavı öncesi takımda 3 oyuncu, 1 antrenör, 1 çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla sarsılan Karşıyaka, ilk yarının sonunda Battal'ın ceza alanında düşürülmesi sonrası net penaltısının es geçilmesine de tepki gösterdi.

Çıkış yakaladıkları dönemde istemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Maçta, diğer maçlarımızın aksine üretken değildik. Tam çıkış yakaladığımız dönemde takımdaki koronavirüs vakalarıyla sarsıldık. Kendimizi aylardır iyi korumuştuk. Günümüzde değildik ama böyle bir durumdan etkilenmemek mümkün değil. Rakibin kapanacağını biliyorduk ancak hakem de buna müsaade etti. Maçlarımızda cesaretli, gördüğünü çalan hakemler istiyoruz. Net bir penaltımız verilmedi. İzmir'e gelen genç hakemler bizim maçlarımızda kendilerini Şampiyonlar Ligi maçı yönetiyor sanıyor. Oyun anlayışını oturtamadık ama rakip oyuncuların oyunu sürekli durdurması, hakemin de bu çirkin futbola izin vermesi maçı gerdi" dedi.

ADİL BİR OYUN İSTEĞİ

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, 0-0 biten Altındağspor maçı sonrası hakemlerle ilgili açıklamada bulundu. Başkan Büyükkarcı, "Sezon başından bu yana yapılan hakem hataları gittikçe artıyor. Bir net penaltı pozisyonumuz daha es geçildi. Sahadaki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz, yalnızca adil bir oyun istiyoruz" diye konuştu.