Karşıyaka taraftarı tribünde olacak

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 100 taraftarın fotoğrafları yeni sezonda tribünde yer alacak. Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle basketbolda sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağı açıklanırken, yeşil-kırmızılılara 1998'den beri 22 yıldır isim sponsorluğu yapan Pınar, sosyal medya üzerinden düzenlediği yarışmayla taraftarların görselleriyle takımın yanında olmasını sağlayacak. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @pinarlayasam hesabı üzerinden düzenlenecek yarışmada en çok beğeni alan 100 taraftar fotoğrafı, Karşıyaka'nın sezon öncesi geleneksel olarak düzenleyeceği 17-19 Eylül'deki Pınar Cup'ta ve sezon boyunca oynanacak diğer seyircisiz maçlarda tribünde olacak.

