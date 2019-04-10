Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Taraftarından Yoksun Olacak

Karşıyaka Taraftarından Yoksun Olacak

55 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun son 4 haftasına kıyasıya bir Play-Off yarışında giren Karşıyaka, Yeni Orduspor'la cumartesi günü oynayacağı kritik maça taraftar desteğinden mahrum çıkacak.

Karşıyaka Taraftarından Yoksun Olacak, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun son 4 haftasına kıyasıya bir Play-Off yarışında giren Karşıyaka, Yeni Orduspor'la cumartesi günü oynayacağı kritik maça taraftar desteğinden mahrum çıkacak. 

Bu sezon iç saha maçlarında 5. kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 karşılaşmayı seyircisiz oynama cezası alan Kaf-Kaf, 1 yıl sonra ilk kez boş tribünler önünde maç yapacak. Karşıyaka, iç sahada son olarak geçen sezon 29 Nisan 2018'deki Fethiyespor maçını seyircisiz oynadı. Son 4 hafta öncesi 43 puanla Play-Off barajının 3 puan gerisinde bulunan Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, taraftarın büyük desteğinden mahrum olmalarına rağmen futbolcularının aynı hırsla sahaya çıkarak kazanacaklarını söyledi. - İzmir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:41 Kaynak: DHA
Orduspor, Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıktı Erol Bulut'tan Fiorentina Açıklaması: 6-7 Maçtır Beni Takip Ediyorlar Lakers'ın Başkanı Magic Johnson İstifa Etti Beşiktaş Maçında Ağlar Delinmişti! Sebebi Şutların Sertliği
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:36:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Taraftarından Yoksun Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]