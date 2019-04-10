Karşıyaka Taraftarından Yoksun Olacak
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun son 4 haftasına kıyasıya bir Play-Off yarışında giren Karşıyaka, Yeni Orduspor'la cumartesi günü oynayacağı kritik maça taraftar desteğinden mahrum çıkacak.
TFF
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:41 Kaynak: DHA
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun son 4 haftasına kıyasıya bir Play-Off yarışında giren Karşıyaka
, Yeni Orduspor
'la cumartesi günü oynayacağı kritik maça taraftar desteğinden mahrum çıkacak.
Bu sezon iç saha maçlarında 5. kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
'ndan 1 karşılaşmayı seyircisiz oynama cezası alan Kaf-Kaf, 1 yıl sonra ilk kez boş tribünler önünde maç yapacak. Karşıyaka, iç sahada son olarak geçen sezon 29 Nisan 2018'deki Fethiyespor
maçını seyircisiz oynadı. Son 4 hafta öncesi 43 puanla Play-Off barajının 3 puan gerisinde bulunan Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros
, taraftarın büyük desteğinden mahrum olmalarına rağmen futbolcularının aynı hırsla sahaya çıkarak kazanacaklarını söyledi. - İzmir
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