Son Dakika Haberleri: Karşıyaka taraftarlarından Selçuk Yaşar'a sürpriz
Son Dakika Spor Karşıyaka taraftarlarından Selçuk Yaşar'a sürpriz - Son Dakika Spor

Karşıyaka taraftarlarından Selçuk Yaşar'a sürpriz

6 saat önce

Karşıyaka taraftarları, kulübe 60 yılı aşkın süredir karşılıksız destek veren duayen iş adamı, camianın sembol ismi Selçuk Yaşar'a sevgi, minnet ve şükranlarını maç öncesi açtıkları dev pankartla sundu.

Karşıyaka taraftarlarından Selçuk Yaşar'a sürpriz, System.String[]

Karşıyaka taraftarları, kulübe 60 yılı aşkın süredir karşılıksız destek veren duayen iş adamı, camianın sembol ismi Selçuk Yaşar'a sevgi, minnet ve şükranlarını maç öncesi açtıkları dev pankartla sundu. Kaf-Kaf'ta 1958 yılında başkanlık yapan, o tarihten bu yana kulübe destek olan Yaşar için yapılan, "İyi ki varsın Selçuk Baba" yazılı koreografi büyük alkış aldı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, maç sonrası destekleri için Yaşar Ailesi'ne bir kez daha teşekkür etti.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:30 
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