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Son Dakika Spor Karşıyaka TD Soner Tolungüç: 'Hedeflerimize ulaşmak için...' - Son Dakika Spor

Karşıyaka TD Soner Tolungüç: "Hedeflerimize ulaşmak için..."

6 saat önce

Cizre İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı Gökhan Özbulut yönetecek.

Karşıyaka TD Soner Tolungüç:

Cizre İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı Gökhan Özbulut yönetecek. Mücadele TRT Kurdi'den naklen yayınlanacak.


Elazığ Belediyespor, Payasspor (D) ve Fethiyespor'u yenerek çıkış yakalayan yeşil-kırmızılı ekip Cizre'yi de yenip üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Kaf-Kaf'ta zorlu deplasman öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.


Şırnak temsilcisi ligde topladığı 14 puanla 12. sırada yer alırken, yeşil-kırmızılılar 21 puanla grupta üçüncü basamakta bulunuyor.


Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Hedeflerimize ulaşmak için kayıp istemiyoruz. Sahada rakibimizden daha çok koşarak, galibiyeti arzu eden oyunu ortaya koyarak üç puana ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.


Karşıyaka'yı taraftarları da Cizre'de yalnız bırakmayacak. Yeşil-kırmızılılar Cizreli çocuklar için topladıkları kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemelerini miniklere hediye edecek.


Karşıyaka'nın muhtemel 11'i şu şekilde... Mehmet - Anıl, Cenk, Metin, Fatih, Mustafa Aşan, Arif, Doğukan, Özgür, Mustafa Değirmenci, Hakan

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fethiyespor, Karşıyaka, Cizre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:06 
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