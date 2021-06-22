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Karşıyaka tek yürek: Ay-Yıldız var göğsümüzde! - Son Dakika

Karşıyaka tek yürek: Ay-Yıldız var göğsümüzde!

22.06.2021 11:07
Karşıyaka tek yürek: Ay-Yıldız var göğsümüzde!, System.String[]

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya geldiği ve KSK formasına ay-yıldız armağan ettiği 24 Haziran 1926 tarihinin yıl dönümü, kentte büyük coşku ve heyecanla kutlanacak.

Tugay ve Büyükkarcı'dan bayrak çağrısı

Etkinliklere tüm Karşıyakalıları davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, balkonları da KSK ve Türk Bayrakları ile süsleme çağrısı yaptı.

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü, 1912 Karşıyaka Derneği ve Karşıyaka Taraftar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik programı; 24 Haziran Perşembe günü sabah saat 09.30'da Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'ndaki buluşma ile başlayacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın yapacağı konuşmaların ardından anıt mezara çiçekler sunulacak. Katılımcılar, saat 10.00'da kabirden çıkıp bando eşliğinde Karşıyaka Çarşısı'ndan geçerek Vapur İskelesi'ne yürüyecek. Etkinlik bitene kadar Çarşı'ya araç girişine izin verilmeyecek.

COŞKU KÖRFEZE TAŞINACAK

"Ay-yıldız var göğsümüzde!" sloganıyla düzenlenen program, saat 18.30'da sporcu kortejleri ile devam edecek. Kanocular, Secder Akıncı Su Sporları Merkezi'nden; yelkenciler de KSK Yelken Kulübü'nden körfeze açılacak. Bisikletçiler ise Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünden pedala basacak. Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda buluşacak olan üç grubun yanlarında getireceği çiçekler, Başkan Tugay ve Başkan Büyükkarcı tarafından tüm Karşıyakalılar adına Atatürk Anıtı'na sunulacak.

O FOTOĞRAF CANLANACAK

Saat 19.30'da da Zühtü Işıl Meydanı'na geçilecek ve hem meydanın resmi açılışı yapılacak hem de 24 Haziran etkinlikleri gerçekleştirilecek. Tiyatrocular dönem kıyafetleri giyerek, Ulu Önder Atatürk'ün Karşıyaka ziyaretinde çekilen fotoğrafın canlandırmasını yapacak. Ayrıca yaklaşık 20 oyuncu zeybek gösterisi sunacak. Program, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalardan sonra saat 20.00'da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki KODA Konseri ile son bulacak.

"BAYRAKLARLA SÜSLEYELİM"

24 Haziran tarihinin önemine değinen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, bu özel günde tüm Karşıyakalılara balkonlarını Türk Bayrağı ve KSK Bayrağı ile donatma çağrısı yaptı. "Geçen yıl pandemi nedeniyle bu coşkuyu yaşayamamıştık ama bu sene fiziki mesafeyi koruyarak bir arada olacağız" diyen başkanlar, herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.

Karşıyaka tek yürek: Ay-Yıldız var göğsümüzde!

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka SK, Karşıyaka, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karşıyaka tek yürek: Ay-Yıldız var göğsümüzde! - Son Dakika


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