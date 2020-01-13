Karşıyaka tekledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka tekledi - Son Dakika Spor

Karşıyaka tekledi

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ikinci yarının ilk sınavında iç sahada Büyükçekmece Tepecikspor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Karşıyaka tekledi, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ikinci yarının ilk sınavında iç sahada Büyükçekmece Tepecikspor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Ligde sezon başında düşme hattına geriledikten sonra ilk yarıda üst üste 4 galibiyetlik seriyle Play-Off hattına adını yazdıran Kaf-Kaf, bu serinin ardından son 4 maçta tek galibiyetle yetinmesine rağmen ilk 5'ten çıkmadı. Yeşil-kırmızılılar, son 4 maçta Turgutluspor'a 2-1, Belediye Derincespor'a 4-2 yenilirken Ofspor'u 4-1 yenip Tepecikspor'la yenişemedi.

Büyükçekmece Tepecikspor önünde sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlayamama serisini 6 yıla çıkaran İzmir temsilcisi, grupta 28 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

KURTARICI YİNE SAHNEDE

Karşıyaka'da defansta görev yapmasına rağmen attığı kritik gollerle takımına hayat veren Cenk Özbey, dün yine yeşil-kırmızılıları ipten aldı. Geçen sezon ilk yarı ve ikinci yarıda oynanan Kızılcabölükspor maçları ile Kemerspor 2003 sınavında son dakikalarda sahneye çıkıp attığı gollerle takımına toplam 5 puan getiren Cenk, dün beraberliği sağlayan isim oldu. Bu sezon daha önce Elazığ Belediyespor maçının uzatma anlarında attığı frikik golüyle Kaf-Kaf'a 1-0'lık galibiyeti getiren tecrübeli stoper, Tepecikspor önünde rakip öndeyken 80'inci dakikada skoru eşitledi. Cenk, bu sezon toplam gol sayısını 4'e çıkartıp 6'şar gollü Doğukan ve Hakan'ın ardından yeşil-kırmızılıların en golcüsü oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükçekmece, Tepecikspor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim
İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri! Alexandre Lacazette'in, sevgilisini Funda Gedik'le aldattığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
19:13 Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı - Son Dakika Spor
19:08 Mecnun Otyakmaz: Genel sorunlar hep ekonomi üzerine - Son Dakika Spor
19:06 Şampiyon milliler yurda döndü - Son Dakika Spor
18:57 Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
18:50 Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı Açıklaması - Son Dakika Spor
18:12 Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim - Son Dakika Spor
17:53 İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka tekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]