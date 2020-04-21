Karşıyaka tesislere kapanıyor! - Son Dakika
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Karşıyaka tesislere kapanıyor!

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen sezonun yeniden başlangıç tarihi belli olur olmaz tesislerine kapanacak.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen sezonun yeniden başlangıç tarihi belli olur olmaz tesislerine kapanacak.


Spor organizasyonlarının durduğu 19 Mart'tan bu yana bireysel programlarla antrenman yapan yeşil-kırmızılılar, haziran ayı içinde yeniden başlaması planlanan liglerin net tarihi belli olur olmaz sahaya inecek.


Antrenmanlar yeniden başlayınca Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kampa girecek Karşıyaka, futbolcuların tesisten çıkmalarını ve dışarıdan tesise ziyaretçi girmesini tamamen yasaklayıp takımı salgından izole edecek. Kaf-Kaf'ta teknik direktör Soner Tolungüç, salgın nedeniyle İstanbul'da ailesinin yanında bulunurken memleketi Diyarbakır'da olan Mustafa Aşan dışındaki tüm futbolcular ise İzmir'de bekliyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:38 

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