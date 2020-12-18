Karşıyaka Token'da ilk arz günü

İZMİR'in 108 yıllık tarihi kulübü Karşıyaka'nın Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek özel bir sanal para teknolojileri firmasının blockchain çatısı altında piyasaya süreceği Karşıyaka Token'ın ilk satışları yarın yapılacak. Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kutlanan 19 Aralık'a özel olarak satışa sürelecek ilk etapta 10 milyon tokenin tanesi 30 kuruştan satılacak. Toplam 355 milyon 1 adet Karşıyaka Token üretilecek. Taraftarlar, tokenleri iş birliği yapılan İzmir merkezli özel sanal para teknolojileri firması Bitci.com'un yeşil-kırmızılılara özel olarak geliştirdiği akıllı telefon aplikasyonunu indirip alabilecek.

Herhangi bir merkez ya da otoriteye ihtiyaç duymadan verilerin dağıtık ağlar üzerinden saklandığı kayıt teknolojisi olan blockchainde (blok zinciri) daha önce Avrupa'da Barcelona, PSG, Roma, Juventus gibi kulüpler atılım yaptı. Token'ları alarak kulübe gelir kazandırabilecek taraftarlar bu token'ları parekendeden gıdaya anlaşmalı ödeme noktalarında kullanabilecek. Token'lar işlem görmeye başladıktan sonra borsada işlem gören hisse senetleri gibi alınıp satılabilecek. Karşıyaka taraftarları ayrıca token'larla taraftar ürünleri alabilip, antrenman izleme, sporcularla tanışma gibi etkinliklere katılacak.

SPORDA DA DİJİTALLEŞME

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, dünya ekonomisinin her alanda olduğu gibi sporda da dijitalleştiğini söyledi. Büyükkarcı, son dönemde Türkiye'de ve dünyada itibar ve yatırım alanları çok artan kripto para sistemlerinin bir yansımasını da dünyanın önde gelen spor kulüplerinin kendi taraftar token'larını çıkartması ile gördüklerini belirtti. Büyükkarcı, bu alanda öncü olan kulüplerin başarıları ile öne çıkan, taraftar kitlesi geniş ama en önemlisi taraftarlarının kulübe özel bir bağı olan camialar olduğuna dikkat çekip, Karşıyaka olarak bu alanda ülke sporuna öncülük etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.