Karşıyaka Token'da ilk arz günü - Son Dakika

Karşıyaka Token'da ilk arz günü

18.12.2020 13:29
Karşıyaka Token'da ilk arz günü, System.String[]

İZMİR'in 108 yıllık tarihi kulübü Karşıyaka'nın Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek özel bir sanal para teknolojileri firmasının blockchain çatısı altında piyasaya süreceği Karşıyaka Token'ın ilk satışları yarın yapılacak.

İZMİR'in 108 yıllık tarihi kulübü Karşıyaka'nın Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek özel bir sanal para teknolojileri firmasının blockchain çatısı altında piyasaya süreceği Karşıyaka Token'ın ilk satışları yarın yapılacak. Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kutlanan 19 Aralık'a özel olarak satışa sürelecek ilk etapta 10 milyon tokenin tanesi 30 kuruştan satılacak. Toplam 355 milyon 1 adet Karşıyaka Token üretilecek. Taraftarlar, tokenleri iş birliği yapılan İzmir merkezli özel sanal para teknolojileri firması Bitci.com'un yeşil-kırmızılılara özel olarak geliştirdiği akıllı telefon aplikasyonunu indirip alabilecek.

Herhangi bir merkez ya da otoriteye ihtiyaç duymadan verilerin dağıtık ağlar üzerinden saklandığı kayıt teknolojisi olan blockchainde (blok zinciri) daha önce Avrupa'da Barcelona, PSG, Roma, Juventus gibi kulüpler atılım yaptı. Token'ları alarak kulübe gelir kazandırabilecek taraftarlar bu token'ları parekendeden gıdaya anlaşmalı ödeme noktalarında kullanabilecek. Token'lar işlem görmeye başladıktan sonra borsada işlem gören hisse senetleri gibi alınıp satılabilecek. Karşıyaka taraftarları ayrıca token'larla taraftar ürünleri alabilip, antrenman izleme, sporcularla tanışma gibi etkinliklere katılacak.

SPORDA DA DİJİTALLEŞME

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, dünya ekonomisinin her alanda olduğu gibi sporda da dijitalleştiğini söyledi. Büyükkarcı, son dönemde Türkiye'de ve dünyada itibar ve yatırım alanları çok artan kripto para sistemlerinin bir yansımasını da dünyanın önde gelen spor kulüplerinin kendi taraftar token'larını çıkartması ile gördüklerini belirtti. Büyükkarcı, bu alanda öncü olan kulüplerin başarıları ile öne çıkan, taraftar kitlesi geniş ama en önemlisi taraftarlarının kulübe özel bir bağı olan camialar olduğuna dikkat çekip, Karşıyaka olarak bu alanda ülke sporuna öncülük etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.


Karşıyaka, Taraftar, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka Token'da ilk arz günü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçiler gündemdeki soruyu yanıtladı Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek Yasadışı yollarla ele geçirilen tarihi eseler süpürge kutusu ve yedek lastiğin içinden çıktı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Pazarcılar yaptıkları defileyle mankenlere taş çıkarttı Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatından sonra koronavirüs sağlıkçılar için meslek hastalığı olarak kabul edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatından sonra koronavirüs sağlıkçılar için meslek hastalığı olarak kabul edildi         
13:33
Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı         
12:52
Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi         
12:21
Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman         
11:37
Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü         
11:36
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var         
10:07
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu         
17:13
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 13:57:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka Token'da ilk arz günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei