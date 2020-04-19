Karşıyaka Tolungüç'le devam

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona koronavirüs salgını yüzünden verilen aranın bitmesini bekleyen Karşıyaka'da haziran ayında yapılması planlanan kongrede yeniden aday olmaya hazırlanan başkan Turgay Büyükkarcı, teknik direktör Soner Tolungüç'le yeni sezonda da yola devam etmek istiyor.

Bu sezon 3'üncü hafta sonrası yuvaya dönen tecrübeli teknik adamı daha önceden tanıdığını ancak beraber çalışma şansı bulamadığını söyleyen başkan Büyükkarcı, "Futbolun başına Soner Tolungüç'ü getirdikten sonra takıma pansuman yaptı. Kısıtlı imkanlara rağmen, transfer yasağı olmasına rağmen iyi bir iş çıkardı. İnşallah uzun süreler çalışırız. Hocamızla 3-4 yıl daha çalışmak isterim. Kendisine, 'Süper Lig'de de seni bu takımın başında görmek istiyorum' dedim" açıklamasını yaptı.Kaf-Kaf'ta daha önce 2015-16 sezonunun son 9 haftasında 1'inci Lig'de ve 2016-17'nin ilk yarısında 2'nci Lig'de görev yapan Tolungüç, bu sezon 3 maçta 1 puanla devraldığı takımı Play-Off hattına taşımıştı. Soner Tolungüç'ün sözleşmesi sezon sonunda bitecek.