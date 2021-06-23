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Karşıyaka, transfer yasağı için seferberlik başlattı - Son Dakika

Karşıyaka, transfer yasağı için seferberlik başlattı

23.06.2021 11:20
Karşıyaka, transfer yasağı için seferberlik başlattı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'den düştüğü 2016 yılından beri 5 senedir altyapısından çıkan oyuncuların forma giydiği kadrosuna takviye yapamayıp 3'üncü Lig'de çakılı kalan Karşıyaka'da yönetim, yaklaşan olağan kongre öncesi transfer yasağını kaldırabilmek için çalışmalara başladı.

TFF 1'inci Lig'den düştüğü 2016 yılından beri 5 senedir altyapısından çıkan oyuncuların forma giydiği kadrosuna takviye yapamayıp 3'üncü Lig'de çakılı kalan Karşıyaka'da yönetim, yaklaşan olağan kongre öncesi transfer yasağını kaldırabilmek için çalışmalara başladı.

3-4 Temmuz'daki kongre öncesi yaz döneminde yasağı kaldırma hedefiyle alacaklı 96 eski futbolcu ve çalışanla muvafakatname almak veya alacaklarında indirim yapmak için pazarlığa girişmeye başlayan yönetim, taraftarların sosyal medyadaki çağrısına da yanıt verdi. Karşıyaka'da geçen hafta sosyal medyada Üniversiteli Karşıyakalılar'ın yaptığı yasağın kaldırılabilmesi için 3 yıllık kombine çıkarılması çağrısına başka sosyal medya sayfaları da "Transfer yasağı için omuz omuza" etiketiyle destek verirken, yönetim yasak için, "Kararlıyız" mesajı verdi.

Daha önce taraftarın kampanyaları, sponsorlar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali desteği ve yönetimin çabasıyla eski yabancı futbolcu alacaklarını kapatıp FIFA'dan gelecek puan silme ve küme düşürme tehlikelerinin önüne geçen Karşıyaka'da taraftarların kulübüne karşı koşulsuz, şartsız ve kararlı desteğini bir kez daha gösterdiğini belirten başkan Turgay Büyükkarcı, "Taraftarımız kulübümüzün çok daha iyi yerlere getirmek, ayrışmalara son vermek ve camiamızın bütünlüğünü sağlamak adına bir kez daha elinden gelen her şeyi yapacağını herkese gösterdi. Biz de kulüp olarak daha önce olmadığımız kadar kararlıyız. Taraftarlarımızın sesine kulak vererek en kısa zamanda futbol kombinelerini satışa çıkartacağız" dedi.ALACAKLILARA TEŞEKKÜRYeşil-kırmızılılarda 3,5 yıldır başkanlığı yürütüp kongrede yeniden aday olmaya hazırlanan Turgay Büyükkarcı, yasağın kalkması için tüm Karşıyakalıların gayretiyle omuz omuza yürüyeceklerini belirtip, "Taraftarlarımızın her zamanki desteğinin yanı sıra belediyelerimiz, iş adamlarımız, esnafımız ve diğer tüm Karşıyakalıların gayretiyle birlikte başarı hedefimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Transfer yasağının kaldırılması ile ilgili olarak görüşmekte olduğumuz eski sporcularımıza ve avukatlarına gösterdikleri olumlu ve çözüm odaklı yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Bu konuda yaşanacak gelişmeler hakkında camiamızı en kısa zamanda bilgilendireceğiz" açıklamasını yaptı.95'İNCİ YIL GURURU

Karşıyaka'da cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü 24 Haziran 1926'da 2'nci kez ziyaret edip, Kurtuluş Savaşı'nda cepheden döndükten sonra yeniden kurmuş olduğu takımla İzmir Ligi'nde yabancı rakipleri ile yaptığı mücadele sonucunda hiç gol yemeden şampiyon olduğunu öğrenip, ambleminde ay-yıldız kullanılmasını istemesinin 95'inci yıl dönümü yarın kutlanacak. Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği kutlama organizasyonu saat 09.30'da Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ilçedeki kabrinin ziyaret edilmesiyle başlayacak. Organizasyonda saat 10.00'da Karşıyaka Çarşı yürüyüşü yapılıp, saat 18.30'da kano, yelken ve bisiklet korteji düzenlenecek. Saat 19.30'da kulübün kurucusu Zühtü Işıl'ın adının verildiği meydanın açılışı yapılıp, konser düzenlenecek.


Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Transfer, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka, transfer yasağı için seferberlik başlattı - Son Dakika Spor


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