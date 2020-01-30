Karşıyaka transferi açamadı - Son Dakika
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Karşıyaka transferi açamadı

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer yasağını kaldıramadı.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer yasağını kaldıramadı. Dört sezon sonra transfer tahtasını açmak için büyük mücadele veren yeşil-kırmızılılar 120 alacaklı dosyadan 114'ü ile anlaştı, 6 isimle ise mutabakata varamadı. Yeşil-kırmızılı kurmayların yoğun temasları sonrası Osman Fırat, Ercan Yıldız, Emre Toraman, Özgür Volkan Yıldırım, Şahin Şekerci ve Muharrem Efe'nin alacaklarını tahsil etmeden muvafakatname veremeyeceklerini bildirdi. Dört sezondur takviye yapamayan ve bu süreç içinde iki kez küme düşen ve alt yapıdan çıkan oyuncularıyla mücadele eden Karşıyaka'da yönetimin sezon sonu muvafakatname alma yoluyla tekrardan transferi açabilmek için hamle yapması bekleniyor. Takviye yapamayan Karşıyaka'nın 120 alacaklı dosyasına yaklaşık 19 milyon TL borcu bulunuyor


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:25 Kaynak: DHA
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